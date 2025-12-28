La lucha antiterrorista en España ha alcanzado este año una cifra crítica. Según los últimos balances del Ministerio del Interior, las operaciones contra el yihadismo se han saldado con 100 detenidos, el número más alto registrado en las últimas dos décadas.

Este balance supone un incremento notable respecto a los 81 arrestos de 2024 y consolida una tendencia al alza por tercer año consecutivo, situándose en niveles que no se veían desde 2004.

Radiografía de las detenciones: Cataluña y Madrid a la cabeza

La actividad policial se ha concentrado especialmente en grandes núcleos urbanos:

• Cataluña: Se mantiene como el principal foco, con 33 detenidos (10 de ellos en Barcelona capital).

• Comunidad de Madrid: Ocupa el segundo lugar con 13 arrestos (6 en Madrid ciudad).

• A nivel nacional: Se han ejecutado un total de 64 operaciones antiterroristas en territorio español.

• Cooperación internacional: La Policía Nacional y la Guardia Civil han participado en otras 68 operaciones fuera de nuestras fronteras, sumando 158 detenidos adicionales.

La nueva amenaza: Radicalización de menores y videojuegos

Uno de los datos más alarmantes para los servicios de Información es el perfil de los arrestados: 14 de los detenidos en 2025 son menores de edad.

Las autoridades advierten de un crecimiento exponencial de la radicalización entre nativos digitales. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha identificado nuevas estrategias de captación:

• Videojuegos y Streaming: Se utilizan chats de juegos online y plataformas de retransmisión para adoctrinar a jóvenes, usando símbolos y música atractiva para su edad.

• Ciberseguridad: Solo en noviembre se eliminaron más de 5.400 enlaces de contenido yihadista en una operación conjunta de los principales cuerpos policiales.

Refuerzo de seguridad hasta el 8 de enero

Ante este escenario y el riesgo inherente a las festividades, el Gobierno ha ordenado un refuerzo especial de las medidas antiterroristas:

• Vigencia: Desde el 19 de diciembre de 2025 hasta las 15:00 del 8 de enero de 2026.

• Medidas: Incremento de la presencia policial y controles aleatorios en zonas de gran afluencia como cabalgatas de Reyes, centros comerciales y nodos de transporte.

• Nivel de Alerta: España se mantiene en el Nivel 4 sobre 5, pero con la activación de las «medidas de especial intensidad» habituales en periodos navideños.