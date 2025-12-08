Javier Calvo y Javier Ambrossi reaparecen en el mismo evento social tras su separación sentimental, confirmando que su amistad y su tándem creativo siguen intactos.Cuerpo del Artículo

La última foto en la que Javier Calvo y Javier Ambrossi aparecen compartiendo espacio social ha provocado un aluvión de comentarios, dada la sorpresa de verlos juntos tan pronto tras confirmar su separación sentimental el pasado noviembre.

Durante más de una década, Los Javis fueron una de las parejas más emblemáticas de la industria del espectáculo, construyendo una imagen de complicidad inquebrantable a través de éxitos como Paquita Salas, La llamada y La Mesías. Por ello, su ruptura supuso un jarro de agua fría para sus seguidores, quienes especularon sobre las causas (desgaste natural, terceras personas o diferencias en una relación abierta).

Sin embargo, ellos han insistido en que la decisión afectó únicamente a su vida personal, dejando claro que su conexión creativa seguía intacta.

Separar lo sentimental de lo artístico

La redefinición del vínculo entre Calvo y Ambrossi parece haber sido exitosa en el ámbito profesional. Ambos han manifestado que su colaboración artística sigue siendo una prioridad, y Ambrossi ya adelantó que sus proyectos no se detendrían, citando la próxima serie «La bola negra» que codirigen, prevista para 2026.

Javier Ambrossi explicó que la amistad fue la base de su relación desde el principio, y esa amistad se mantiene como el motor de su dinámico trabajo.

El reencuentroinesperado

La confirmación visual del estado de su relación personal llegó con las imágenes de la celebración de cumpleaños de la actriz y modelo Lola Rodríguez (a la que dirigieron en Veneno).

En las fotografías que circularon en redes, Los Javis aparecían en la misma mesa junto a otros amigos, en un ambiente distendido y sin signos de tensión.

Aunque no se sentaron juntos, su actitud sonriente, relajada y conversadora sirvió para desmontar la idea de una ruptura traumática o conflictiva. Conclusión: El reencuentro refuerza la idea de que la amistad que los unía antes de ser pareja ha sobrevivido al fin de la relación sentimental, permitiéndoles compartir espacios sociales sin incomodidad ni polémica.

La foto es una ventana a esta nueva etapa, donde los directores transitan caminos distintos en lo personal, pero mantienen una complicidad personal y profesional.