Los equipos apuran las últimas opciones de la Fase Liga para clasificarse directamente a octavos. El duelo estelar será el miércoles, con la vuelta de Pep Guardiola al Santiago Bernabéu.Contexto de la jornada 6

La Champions League afronta los tres últimos partidos de la Fase Liga. El objetivo prioritario de los 36 equipos es terminar entre los ocho primeros clasificados, lo que garantiza el acceso directo a los octavos de final de la máxima competición europea. Los conjuntos que finalicen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar una eliminatoria previa adicional para alcanzar los octavos.

Duelos destacados

La Jornada 6 presenta dos choques de alto nivel:

Inter de Milán vs. Liverpool: Duelo entre dos históricos que suman nueve títulos europeos entre ambos. Real Madrid vs. Manchester City: El encuentro más esperado, que tendrá lugar en el Santiago Bernabéu. El City de Pep Guardiola llega con la necesidad de ascender desde el noveno puesto actual para lograr la clasificación directa a octavos.

Real Madrid vs. Manchester City

Cuándo y Dónde: Miércoles, 10 de diciembre, a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu .

Miércoles, 10 de diciembre, a las 21:00 horas en el . Historial: Se han enfrentado en 14 ocasiones en la competición de clubes de la UEFA , con cinco victorias para el Madrid y cuatro para el City . Esta es la cuarta temporada consecutiva en la que se ven las caras en las rondas eliminatorias de la Champions League .

Se han enfrentado en 14 ocasiones en la competición de clubes de la , con cinco victorias para el y cuatro para el . Esta es la cuarta temporada consecutiva en la que se ven las caras en las rondas eliminatorias de la . Goleadores en Racha: Se enfrentan Kylian Mbappé (con nueve tantos, su mejor marca en una campaña de la Champions League) y Erling Haaland (con nueve goles en nueve partidos contra equipos españoles en fase final).

Participación de los equipos españoles

Barcelona: Recibe al Frankfurt en el Camp Nou . El equipo necesita mejorar su rendimiento en Europa , ya que solo ha ganado dos de sus últimos ocho duelos.

Recibe al en el . El equipo necesita mejorar su rendimiento en , ya que solo ha ganado dos de sus últimos ocho duelos. Atlético de Madrid: Busca la victoria a domicilio ante el PSV Eindhoven , que se mantiene invicto en sus últimos cuatro partidos contra equipos españoles.

Busca la victoria a domicilio ante el , que se mantiene invicto en sus últimos cuatro partidos contra equipos españoles. Athletic Club: Tendrá el desafío más complicado, al recibir al vigente campeón, el Paris Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique .

Tendrá el desafío más complicado, al recibir al vigente campeón, el de . Villarreal: Recibe al Copenhagen en su última oportunidad para escalar posiciones y meterse entre los 24 mejores equipos.

Calendario y horarios de la jornada 6

Martes, 9 de diciembre

16:30 horas: Kairat Almaty – Olympiacos

Kairat Almaty – Olympiacos 18:45 horas: Bayern München – Sporting CP

Bayern München – Sporting CP 21:00 horas: Monaco – Galatasaray

Monaco – Galatasaray 21:00 horas: Atalanta – Chelsea

Atalanta – Chelsea 21:00 horas: Barcelona – Frankfurt

– Frankfurt 21:00 horas: Inter – Liverpool

Inter – Liverpool 21:00 horas: PSV Eindhoven – Atlético de Madrid

PSV Eindhoven – 21:00 horas: Union Saint-Gilloise – Marseille

Union Saint-Gilloise – Marseille 21:00 horas: Tottenham – Slavia Praha

Miércoles, 10 de diciembre