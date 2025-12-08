La propuesta no de ley del partido de la vicepresidenta segunda exige incorporar el «periodo colonial español en Marruecos» en el currículo de historia de secundaria y bachillerato con una «perspectiva crítica».

Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado una proposición no de ley (PNL) para impulsar la «conmemoración oficial del colonialismo español en Marruecos y la difusión de su memoria histórica». La iniciativa está firmada por las diputadas Viviane Ogou y Aina Vidal.

La propuesta se centra en modificar el sistema educativo y la narrativa histórica oficial, exigiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez:

Currículo Educativo: Incorporar el «periodo colonial español en Marruecos» como contenido relevante en el currículo educativo de historia de secundaria y bachillerato, abordándolo con una «perspectiva crítica» y basada en los derechos humanos. Verdad, Justicia y Reparación: Aplicar los criterios de «verdad, justicia y reparación» al reconocimiento del colonialismo, al igual que en la Memoria Democrática. Divulgación Histórica: Impulsar acciones de divulgación, formación e investigación histórica, incluyendo exposiciones y producciones audiovisuales sobre el colonialismo en el norte de África, y en particular sobre la Guerra del Rif, la Batalla de Alhucemas y el uso de armamento químico. Colaboración con Marruecos: Promover la colaboración con instituciones culturales y académicas de Marruecos, especialmente en la región del Rif, para fomentar una «memoria compartida» y favorecer la justicia histórica.

El enfoque en la Guerra del Rif

Las representantes de Sumar hacen especial hincapié en la necesidad de educar sobre la Guerra del Rif (1921–1926) y sus devastadoras consecuencias.

Coste Humano: Subrayan que murieron hasta 25.000 soldados españoles , en su mayoría reclutados forzosamente, junto con las «consecuencias devastadoras para la población civil rifeña».

Subrayan que murieron hasta , en su mayoría reclutados forzosamente, junto con las «consecuencias devastadoras para la población civil rifeña». Uso de Armas Químicas: La iniciativa destaca el «uso documentado de bombardeos aéreos indiscriminados» y el uso de armas químicas prohibidas , como el gas mostaza, a pesar de las limitaciones de la Convención de La Haya .

La iniciativa destaca el y el uso de , como el gas mostaza, a pesar de las limitaciones de la . Consecuencias Políticas: Según Sumar, la guerra provocó una «crisis institucional» en España que derivó en la pérdida de confianza en el sistema parlamentario. Además, fue una «escuela de guerra» para militares africanistas, como Francisco Franco y Emilio Mola, quienes protagonizarían el golpe de Estado de 1936.

Marginación de la región del Rif

Sumar atribuye a la acción colonial española la marginación económica y social de la región del Rif, con una «falta estructural de inversión pública». A ojos del partido, esta situación histórica desencadenó las protestas sociales de 2016 y 2017 y el aumento de los flujos migratorios hacia otras zonas de Marruecos y hacia Europa.