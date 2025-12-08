Se esperan cielos despejados durante casi toda la jornada y una sensación térmica muy agradable. El viento soplará suavemente desde el Estrecho.

La jornada festiva en Ceuta estará marcada por la estabilidad meteorológica y la ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar del día al aire libre.

Mañana (8:00h – 14:00h)

La mañana comenzará con temperaturas frescas, alrededor de los 13°C, pero con sensación de aumento rápido gracias a la presencia del sol. El cielo estará despejado o poco nuboso. Los vientos serán suaves, principalmente de componente Este (E), con velocidades que no superarán los 5 km/h. La sensación térmica será agradable, acercándose a los 16°C a mediodía.

Tarde (14:00h – 20:00h)

Será el momento más cálido del día, con la temperatura máxima alcanzando los 17°C. Los cielos se mantendrán totalmente despejados. El viento seguirá siendo flojo, lo que contribuirá a una sensación térmica confortable y suave. La probabilidad de lluvia se mantiene prácticamente nula (0%).

Noche (20:00h – 0:00h)

Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose alrededor de los 14°C. El cielo permanecerá despejado, y el viento disminuirá su intensidad, creando una noche tranquila.

Detalles Adicionales