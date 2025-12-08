Se esperan cielos despejados durante casi toda la jornada y una sensación térmica muy agradable. El viento soplará suavemente desde el Estrecho.
La jornada festiva en Ceuta estará marcada por la estabilidad meteorológica y la ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar del día al aire libre.
Mañana (8:00h – 14:00h)
La mañana comenzará con temperaturas frescas, alrededor de los 13°C, pero con sensación de aumento rápido gracias a la presencia del sol. El cielo estará despejado o poco nuboso. Los vientos serán suaves, principalmente de componente Este (E), con velocidades que no superarán los 5 km/h. La sensación térmica será agradable, acercándose a los 16°C a mediodía.
Tarde (14:00h – 20:00h)
Será el momento más cálido del día, con la temperatura máxima alcanzando los 17°C. Los cielos se mantendrán totalmente despejados. El viento seguirá siendo flojo, lo que contribuirá a una sensación térmica confortable y suave. La probabilidad de lluvia se mantiene prácticamente nula (0%).
Noche (20:00h – 0:00h)
Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose alrededor de los 14°C. El cielo permanecerá despejado, y el viento disminuirá su intensidad, creando una noche tranquila.
Detalles Adicionales
- Temperatura Máxima: 17°C
- Temperatura Mínima: 13°C
- Viento: Predominio de componente Este (E) y Noreste (NE), generalmente flojo (4-8 km/h).
- Humedad Relativa: Se mantendrá en rangos moderados (entre 60% y 80%).
- Sensación Térmica: La sensación de frío será baja; el confort térmico se mantendrá en valores positivos durante la mayor parte del día.