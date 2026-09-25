OMRON Industrial Automation ha participado en Farmaforum 2026, donde ha presentado tecnologías de automatización, digitalización e inspección para la industria farmacéutica, con soluciones que abarcan las distintas etapas de fabricación, desde la recepción de materias primas hasta la inspección final del producto terminado.

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La propuesta se articula en torno a cuatro aspectos clave para la fabricación farmacéutica: calidad, trazabilidad, seguridad y eficiencia, combinando tecnologías de inspección, automatización y análisis de datos a lo largo de las distintas etapas de producción.

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Entre las tecnologías presentadas, destaca la visión artificial avanzada con cámaras SWIR (Short-Wave Infrared). Al operar en el espectro infrarrojo de onda corta, esta tecnología permite abordar inspecciones que no son posibles mediante sistemas de visión convencionales, ampliando las posibilidades para detectar defectos, contaminaciones o irregularidades en productos y envases.

Otro de los ejes de la propuesta de OMRON es la monitorización y el análisis de datos industriales. El acceso en tiempo real a indicadores clave de producción permite identificar ineficiencias y obtener una mayor visibilidad sobre las paradas, convirtiendo los datos generados por los equipos en información útil para optimizar el OEE (Overall Equipment Effectiveness) y mejorar el rendimiento de la producción.

Con su participación en Farmaforum 2026, OMRON refuerza su apuesta por una automatización que integre calidad, trazabilidad, seguridad y eficiencia a lo largo de todo el proceso de fabricación farmacéutica.