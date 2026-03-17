El organismo sanitario busca un especialista bajo la modalidad de interinidad para cubrir una vacante en el Hospital Universitario.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha activado un nuevo proceso de selección para fortalecer la atención especializada en la ciudad. Según publica El Faro de Ceuta, la entidad ha lanzado una convocatoria con el objetivo de incorporar a un oftalmólogo interino para desempeñar sus funciones en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE).

Esta búsqueda responde a la necesidad de cubrir una vacante dentro de la plantilla orgánica del centro hospitalario. Aunque en esta ocasión no se ha especificado si el puesto queda libre por una jubilación o una baja médica prolongada, se trata de una medida recurrente en lo que va de año para garantizar la continuidad asistencial.

Quinta convocatoria de interinidad en 2026

El dinamismo en la contratación de personal sanitario está siendo notable en este primer trimestre. Con este proceso, ya son cinco las ocasiones en las que Ingesa ha recurrido al mecanismo de contratación de interinos desde que comenzó 2026. Cabe destacar que, durante todo el año anterior, no se llegó a abrir ninguna convocatoria para esta especialidad concreta.

Esta nueva oferta se suma a otros movimientos recientes en la sanidad local, como la búsqueda de un médico de familia para el centro de salud de Otero, motivada en aquel caso por la jubilación de un facultativo.

Requisitos y documentación

Los profesionales interesados en optar a esta plaza temporal deben cumplir con una serie de requisitos estrictos, entre los que destaca poseer la titulación académica correspondiente a la especialidad. Además, la documentación a presentar incluye:

Fotocopias del DNI o pasaporte.

Título de especialista exigido.

Currículum académico y profesional completo.

Certificados que acrediten la experiencia laboral y cursos de formación realizados.

Toda la documentación debe ser remitida a la Gerencia de Atención Sanitaria del Ingesa para entrar en el proceso de valoración.