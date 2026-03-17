La revisión bimestral del Boletín Oficial del Estado (BOE) confirma un incremento en el precio máximo de la carga de 12,5 kg debido al encarecimiento de las materias primas y el transporte.

Los consumidores que utilizan la tradicional bombona de butano de 12,5 kilogramos afrontan desde este martes, 17 de marzo, un nuevo incremento en su factura energética. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el precio máximo de venta al público sube un 4,9%, situándose en los 16,35 euros por envase.

Esta subida rompe la tendencia de las últimas revisiones y se queda a las puertas del límite máximo de variación permitido por la ley, que impide que el precio oscile más de un 5% (ya sea al alza o a la baja) en cada revisión bimestral.

¿Por qué sube el precio?

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han señalado que este repunte responde principalmente a tres factores clave en el mercado internacional:

Coste de materias primas: Se ha registrado un ascenso del 3,2% en el precio del propano y butano en los mercados de referencia. Transporte (Fletes): El coste del transporte marítimo se ha disparado un 16,6%, impactando directamente en el precio final. Tipo de cambio: Aunque el euro se ha apreciado ligeramente frente al dólar (+1,2%), esta mejora no ha sido suficiente para compensar el encarecimiento de los componentes energéticos.

Un consumo en ligero retroceso

A pesar de que el gas licuado del petróleo (GLP) envasado sigue siendo una energía fundamental para millones de hogares en España —especialmente en núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural—, su uso continúa en descenso. Según datos del sector, desde 2021 el consumo ha caído más de un 12%, aunque todavía se calcula que en el último año se consumieron cerca de 57 millones de envases.

La próxima revisión del precio del butano tendrá lugar el tercer martes de mayo, momento en el que se volverán a analizar los costes internacionales para determinar si el precio se estabiliza o continúa su senda alcista.