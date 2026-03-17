El magistrado de Instrucción número 3 de Sevilla considera que no existen pruebas suficientes que justifiquen la perpetración del delito, apenas un mes después de la dimisión de Diego Manuel Agüera.

Giro de 180 grados en el ‘caso La Algaba’. Apenas tres semanas después de que estallara el escándalo que forzó su dimisión, el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha decretado el archivo provisional de la causa contra el exalcalde socialista de la localidad, Diego Manuel Agüera Piñero, quien estaba siendo investigado por un presunto delito de acoso sexual a un menor.

En un auto dictado este mismo martes, el magistrado instructor concluye que, tras las diligencias practicadas y el análisis de los testimonios, «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito». Esta resolución coincide con la tesis mantenida por la defensa desde el inicio del proceso, que calificó la denuncia de «falsa» y carente de base probatoria.

Un mes de crisis política

El archivo llega tras un mes de enorme convulsión en el municipio sevillano. El pasado 24 de febrero, Agüera presentó su renuncia irrevocable a la Alcaldía, a su acta de concejal y a sus cargos en la Diputación de Sevilla (donde presidía la sociedad Sevilla Activa) para, según sus palabras, «centrarse en desmontar las falsedades» vertidas contra su persona y proteger a su familia.

A raíz de la denuncia, el PSOE de Sevilla procedió a su suspensión cautelar de militancia, una medida automática ante casos de esta gravedad. Tras conocerse el archivo judicial, fuentes cercanas al exregidor han manifestado su satisfacción, reiterando que el daño a su honor e imagen «ha sido inmenso» a pesar de la celeridad de la justicia en este punto.

Posible regreso a la vida pública

La resolución judicial abre ahora un nuevo escenario político en La Algaba. Aunque Agüera ya fue sustituido en el cargo tras su dimisión, el archivo de la causa elimina el obstáculo legal para su posible rehabilitación política dentro del PSOE.

No obstante, la acusación particular todavía tiene la opción de interponer un recurso de reforma o apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra esta decisión de archivo, por lo que el cierre definitivo del caso dependerá de si se agotan o no estos plazos legales.