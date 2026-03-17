Compruebe los números premiados en las principales loterías del Estado y los cupones de la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

La jornada de juegos de azar de este lunes, 16 de marzo de 2026, ha dejado una lluvia de premios repartidos por la geografía nacional. Los apostantes ya pueden verificar sus boletos para los sorteos de la Primitiva, la Bonoloto, EuroDreams y el Cupón Diario de la ONCE, en una noche donde el bote especial de la Primitiva ha alcanzado cifras millonarias.

A continuación, detallamos las combinaciones ganadoras y los números agraciados en cada una de las extracciones celebradas ayer:

La Primitiva y el Joker

El sorteo de la Primitiva del lunes ha estado marcado por un bote especial que asciende a los 24,5 millones de euros. La combinación ganadora ha sido la formada por los números 05, 08, 23, 28, 40 y 44.

Complementario: 18

18 Reintegro: 6

6 Joker: El número premiado con un millón de euros ha sido el 4706895.

Bonoloto

En el caso de la Bonoloto, el azar ha dictado que la combinación de seis números agraciada sea la siguiente: 08, 12, 21, 32, 35 y 48.

Complementario: 49

49 Reintegro: 8

Cupón Diario de la ONCE

La Organización Nacional de Ciegos Españoles celebró anoche su tradicional sorteo del Cupón Diario. El número premiado ha sido el 97554, dotado con 35.000 euros por billete. Además, la fortuna ha sonreído de forma especial a los poseedores de la serie 012 de dicho número, que recibirán la «Paga» de 36.000 euros anuales durante los próximos 25 años.

EuroDreams

El sorteo europeo EuroDreams también ha arrojado sus resultados para este lunes 16 de marzo. La combinación ganadora ha recaído en los números 02, 05, 24, 29, 32 y 39. El número denominado como «sueño» ha sido el 3.

Es fundamental recordar a todos los participantes que esta información tiene un carácter meramente informativo. La única lista oficial y vinculante es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado y la propia ONCE a través de sus canales de comunicación reglamentarios.