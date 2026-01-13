Mientras el nombre de Julio Iglesias vuelve a los titulares por las graves acusaciones de agresión sexual realizadas por dos extrabajadoras de su servicio doméstico, el análisis de su fortuna revela un entramado financiero que lo mantiene como el artista español más rico del planeta.

Según la última lista Forbes de noviembre de 2025, el cantante ocupa el puesto 81 de las 100 mayores fortunas de España, con un patrimonio neto estimado en 630 millones de euros.

Las cifras del «Rey del Real Estate»

Aunque su fortuna se cimentó sobre la venta de más de 300 millones de discos, el verdadero pulmón económico de Iglesias es su diversificación en negocios inmobiliarios y activos de lujo:

• Patrimonio neto: 630 millones de euros (pese a haber sufrido una caída de 120 millones respecto al año anterior).

• Ventas musicales: Posee récords Guinness por cantar en 14 idiomas y un Disco de Diamante histórico.

• Activos de lujo: Cuenta con un avión privado propio, símbolo de su estatus de magnate global.

Un mapa de mansiones y refugios

El cantante ha construido un imperio inmobiliario que abarca varios continentes, siendo muchos de estos lugares el escenario de su vida privada:

1. República Dominicana: Su refugio principal. Posee terrenos en Punta Cana y Casa de Campo. (Es precisamente en Punta Cana donde se sitúa una de las presuntas agresiones denunciadas).

2. Bahamas: Propietario de una mansión en Lyford Cay, otra zona de exclusividad mundial.

3. Miami y Marbella: Sedes de sus residencias más icónicas y de gran valor de mercado.

4. Galicia: Recientemente expandió su herencia española con la compra de una casa en el pueblo de Piñor.

Miranda Rijnsburger: La arquitecta de la fortuna

Detrás del éxito financiero de la familia Iglesias se encuentra su esposa, Miranda Rijnsburger. La holandesa no solo es su apoyo personal, sino una pieza clave en la ingeniería fiscal del clan:

• Gestión total: Administra las sociedades familiares y personales del artista.

• Patrimonio propio: Gracias a su labor como gestora, su fortuna personal se estima ya en 400 millones de euros.