La ministra portavoz, Elma Saiz, ha defendido este martes el decreto de vivienda anunciado por el presidente del Gobierno y ha apelado a “no enfrentar a caseros con inquilinos”, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La propuesta del Ejecutivo incluye incentivos fiscales a los propietarios para contener el precio de los alquileres, en un contexto marcado por la subida de la vivienda y la tensión política dentro de la coalición.

El PSOE plantea una deducción de hasta el 100% en el IRPF sobre las rentas del alquiler para aquellos propietarios que no incrementen los precios, una medida que el Gobierno considera equilibrada y orientada a fomentar acuerdos sin imponer restricciones directas. Según Saiz, el objetivo es “proteger a los inquilinos sin criminalizar a los propietarios”.

Sin embargo, Sumar, socio del Gobierno de coalición, ha mostrado un fuerte rechazo a la iniciativa. La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha afirmado que el decreto “no empatiza con el drama que viven miles de familias” y ha reclamado una intervención directa del Estado para congelar los alquileres, como se hizo durante la pandemia. La formación ha advertido de que no respaldará el decreto cuando se someta a votación en el Congreso de los Diputados.

En paralelo, el debate político se extiende al ámbito de la financiación autonómica. La Generalitat de Cataluña ha pedido que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará este miércoles, sirva para mantener “un debate racional, sensato y basado en datos” sobre el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha señalado que la consejera de Economía, Alícia Romero, defenderá un modelo que considera “muy bueno tanto para Cataluña como para el resto de comunidades autónomas”. Según Paneque, la propuesta es “beneficiosa para el conjunto” y garantiza que “nadie pierde” con el nuevo sistema