Álvaro Arbeloa ha comparecido este martes por primera vez como entrenador del primer equipo del Real Madrid tras completar su sesión de entrenamiento inicial en Valdebebas. Con un discurso cargado de madridismo y pragmatismo, el técnico salmantino ha marcado las líneas maestras de lo que será su mandato, subrayando su identidad propia por encima de comparaciones con sus mentores.

Identidad propia y el «factor Mourinho»

Uno de los momentos más destacados de la rueda de prensa fue la alusión a su relación con José Mourinho. Arbeloa, conocido por ser uno de los mayores defensores del técnico portugués en su etapa como jugador, fue tajante:

• Influencia reconocida: Admitió que Mourinho fue una figura clave en su carrera: «Fue un privilegio y un honor ser entrenado por él. Influyó mucho en mí».

• Personalidad: Sin embargo, marcó distancias para evitar comparaciones que considera dañinas: «Voy a ser Álvaro Arbeloa. Si quisiera ser Mourinho, fracasaría».

• El método Pintus: Destacó la importancia de contar con Antonio Pintus, al que calificó como un «preparador físico excepcional» clave para recuperar el tono del equipo.

Revolución en el vestuario: «Todos parten de cero»

El mensaje para la plantilla tras la etapa de Xabi Alonso es de borrón y cuenta nueva. Arbeloa busca reactivar a un grupo que considera lleno de «buenos chicos» con ADN ganador:

1. Igualdad de oportunidades: Aseguró que no habrá jerarquías heredadas: «Todos los jugadores parten de cero conmigo».

2. Apuesta por la cantera: Como conocedor de la casa, puso a La Fábrica en el centro del proyecto: «Es la mejor del mundo… los jugadores de la cantera me han traído hasta aquí».

3. El caso Vinícius: Sobre el brasileño, evitó polémicas y lanzó un deseo: «Queremos ver al Vini que disfruta, baila y marca diferencias».

El relevo de Xabi Alonso

Arbeloa reveló que la noticia de su nombramiento se produjo la tarde del lunes y que su primer gesto fue contactar con su amigo Xabi:

• Amistad intacta: «Sabéis la amistad que me une a él… me deseó lo mejor y estoy convencido de que le irá bien».

• Compromiso indefinido: Sobre su futuro, Arbeloa se mostró como un hombre de club: «Estaré hasta que el Real Madrid quiera que esté aquí».

Próxima cita: El debut en Copa del Rey

Sin tiempo para asimilar el cargo, Arbeloa debutará mañana miércoles en el banquillo blanco. El Real Madrid se enfrenta al Albacete en la eliminatoria de Copa del Rey, un partido que servirá como primer termómetro para medir el efecto del nuevo entrenador.