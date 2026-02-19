La AD Ceuta se prepara para recibir este fin de semana a uno de los equipos más en forma de la categoría en un duelo que promete emociones fuertes. El técnico del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, ha comparecido ante los medios antes de viajar a la ciudad autónoma, y sus palabras han dejado claro el respeto absoluto que profesa al conjunto caballa. Para el preparador burgalés, el Ceuta no es un rival más, sino un equipo «muy complejo y muy bonito de ver jugar» que obligará a los suyos a mostrar su versión más poderosa si quieren puntuar en un escenario que Pacheta define como motivante y de una «fuerza especial».

El análisis del técnico visitante destaca especialmente la riqueza táctica del equipo de José Juan Romero. Pacheta ha alertado a sus jugadores sobre un Ceuta capaz de generar dudas constantes gracias a sus múltiples mecanismos, tanto con balón como en fase defensiva. «Es un equipo con muchísimas alternativas; el entrenador está demostrando claramente lo que sabe hacer», ha señalado Pacheta, reconociendo que la clave del encuentro pasará por neutralizar la capacidad de asociación de los locales y por imponer una presión alta que impida al Ceuta circular el esférico con la fluidez que acostumbra en el Murube.

A pesar de que el Granada llega con la moral por las nubes tras su reciente victoria y con el objetivo de ser «uno de los mejores equipos de la segunda vuelta», Pacheta sabe que el feudo ceutí iguala las fuerzas. Ha comparado la intensidad del Murube con estadios históricos como Los Pajaritos de Soria, subrayando que, aunque no tenga una capacidad masiva, la presión de la grada se siente muchísimo sobre el césped. El Granada llega con las bajas confirmadas de Sergio Ruiz y Casadesús, lo que obligará a los visitantes a reajustar su esquema ante un Ceuta que se crece ante su público y que sabe castigar los errores de los equipos que no mantienen la concentración durante los 90 minutos.

El partido se presenta como una prueba de fuego para la madurez del equipo nazarí, que intenta dejar atrás los errores «grotescos» de sus jugadores más jóvenes. Sin embargo, el Ceuta parte con la ventaja de su identidad clara y el dominio de su campo, factores que Pacheta ha estudiado minuciosamente. «Vamos allí a ganar, pero sabemos que nos van a generar dudas», ha concluido el técnico visitante, situando a la AD Ceuta como el gran obstáculo para su ambición de escalar hacia la zona noble de la tabla en esta segunda vuelta.