El servicio de farmacias de guardia en Ceuta permite a los vecinos disponer de atención farmacéutica fuera del horario habitual. Para este sábado, 30 de mayo de 2026, la información publicada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta indica el estado de las guardias del día.

Según los datos del Colegio, hoy no hay farmacias de guardia registradas para las distintas zonas y para el turno nocturno. Aun así, es recomendable conocer esta información con antelación para planificar la dispensación de medicamentos cuando haga falta.

Zona Centro

Para la Zona Centro, no hay farmacias de guardia registradas para hoy.

Campo Exterior

Para Campo Exterior / Periferia, no hay farmacias de guardia registradas para esta zona en la fecha indicada.

Turno noche

En el turno nocturno / 24 horas, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta no ha registrado ninguna farmacia de guardia para hoy.

Si necesitas medicación o tienes una urgencia, procura acudir con receta médica y la documentación necesaria para agilizar la atención. En horarios nocturnos, especialmente, adelanta la comprobación de tu medicación y lleva toda la información posible para facilitar la dispensación cuanto antes.