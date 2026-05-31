Domingo 31 de mayo de 2026 trae un volumen alto de conexiones marítimas en el Estrecho. En la ruta Ceuta–Algeciras operan Baleària, DFDS y Naviera Armas, con salidas durante toda la jornada y duraciones que oscilan entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).

Si vas a moverte hoy entre las dos ciudades, revisa con tiempo el horario del ferry que te encaje, ya que existen múltiples salidas por franja horaria tanto por la mañana como por la tarde y noche.

Ruta Ceuta – Algeciras

Este domingo, las salidas desde Ceuta hacia Algeciras van desde las 06:00 hasta las 21:00, con ferrys Fast Ferry y Ferry.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Hoy, los ferrys salen de Algeciras hacia Ceuta desde las 06:30 hasta las 21:30, con varias opciones Fast Ferry y un par de salidas tipo Ferry.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para evitar contratiempos, acude al puerto con al menos 45 minutos de antelación, especialmente en días con varias salidas programadas. Asimismo, confirma tu horario con la compañía antes de salir y revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho.

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No olvides llevar la documentación de viaje en regla y comprobar que coincide con el billete y la salida elegida, ya que el tiempo de travesía varía según el tipo de servicio (60 o 90 minutos).