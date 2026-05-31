Ceuta ya calienta motores para su programación cultural de verano 2026, una agenda que reunirá conciertos, festivales, cine al aire libre y actividades para todos los públicos durante los meses de junio, julio y agosto.

La Consejería de Cultura ha presentado una oferta estival que busca reforzar el ocio en la ciudad y atraer tanto a residentes como a visitantes. Una de las principales novedades será la incorporación de espectáculos de drones, que sustituirán a la pirotecnia tradicional en algunas citas destacadas del verano.

Música, festivales y cine al aire libre

La programación incluirá conciertos y propuestas musicales con nombres como Omar Montes, Miguel Poveda y Maher Zain, además de festivales flamencos y actividades culturales repartidas por distintos espacios de la ciudad.

También está previsto el regreso del cine de verano, una de las actividades más esperadas por las familias durante las noches estivales. La programación contempla sesiones en espacios abiertos y propuestas pensadas para públicos de todas las edades.

Los drones, la gran novedad del verano

Uno de los puntos más llamativos será el uso de drones para iluminar el cielo de Ceuta. Esta alternativa busca ofrecer un espectáculo visual más sostenible y menos ruidoso que los fuegos artificiales tradicionales.

La ciudad ya había apostado por este tipo de exhibiciones en celebraciones recientes, y ahora los drones se consolidan como uno de los atractivos del verano cultural ceutí.

Una agenda para todos los públicos

El programa estival combinará música, ocio familiar, cine, festivales y propuestas culturales vinculadas a las tradiciones locales. La intención de la Ciudad es dinamizar Ceuta durante el verano y ofrecer una agenda amplia para vecinos y turistas.

La programación completa se irá detallando a través de los canales oficiales y de la plataforma Vive Ceuta, donde se recopilan actividades culturales, conciertos y eventos previstos en la ciudad.