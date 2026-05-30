Este sábado 30 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por una jornada estable según los datos de la AEMET. El día de hoy, que cae en sábado, se presenta con cielo poco nuboso y temperaturas suaves para la época, con 23°C como máxima y 16°C como mínima.

En cuanto a las condiciones ambientales, la humedad oscila entre 60% y 100%, mientras que el viento sopla desde el SE a 10 km/h. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, por lo que no se esperan lluvias. Además, el índice UV máximo alcanza 9, un nivel alto que conviene tener en cuenta durante las horas de mayor sol.

Previsión para los próximos días

De cara al domingo 31 de mayo, la tendencia continúa al alza en el termómetro. La AEMET señala cielos despejados, con 25°C de máxima y 17°C de mínima. El viento será E y apenas 5 km/h, una brisa más floja que la de hoy.

El lunes 1 de junio aumenta la nubosidad: se espera nuboso con 26°C como máxima y 17°C como mínima. El viento vuelve a soplar del E a 5 km/h. Ya el martes 2 de junio, según la previsión disponible, se mantienen máximas de 26°C y sube la mínima hasta 20°C, aunque en el apartado de cielo figura sin valor y el dato de viento aparece sin especificar (no consta la velocidad en la información facilitada).

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 23°C

23°C Temperatura mínima: 16°C

16°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: SE, 10 km/h

SE, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 60% y 100%

entre 60% y 100% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un índice UV de 9, lo recomendable es protegerse del sol (sombrilla/gorra y crema solar) y evitar la exposición prolongada en las horas centrales. Aunque la temperatura es agradable, la mínima de 16°C aconseja llevar una prenda ligera para la noche o primeras horas. Por último, aunque la lluvia no está prevista (0%), sí conviene tener en cuenta el viento del SE para quienes vayan a la calle con planes al aire libre.