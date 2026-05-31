Domingo, 31 de mayo de 2026: así viene el tiempo en Ceuta según los datos de la AEMET. La jornada se presenta poco nubosa, con temperaturas suaves para la época y un ambiente estable, sin riesgo de lluvia (probabilidad de precipitación 0%).

Las máximas alcanzarán los 25°C y las mínimas se quedarán en 17°C. En cuanto a las sensaciones térmicas, se espera un rango de 24°C a 16°C. El viento sopla del Este (E) a 5 km/h, por lo que no se prevé una jornada especialmente ventosa, aunque sí habrá una ligera brisa.

Previsión para los próximos días

De cara al lunes 1 de junio, la AEMET apunta a un día también templado: con 26°C de máxima y 17°C de mínima. El cielo pasará a estar nuboso y el viento girará a SE, aumentando hasta 10 km/h.

El martes 2 de junio se mantiene el calor moderado, con 26°C como techo térmico y 20°C por mínima. La previsión es de nubes altas y un viento del Oeste (O) de 30 km/h, que puede notarse más en la calle. Para el miércoles 3 de junio, con 25°C de máxima y 19°C de mínima, la información disponible para ese día no incluye el estado del cielo ni la velocidad del viento (solo se indica que el viento figura en blanco en el parte facilitado).

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 17°C

17°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E (5 km/h)

E (5 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: mínima 45% y máxima 95%

mínima 45% y máxima 95% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, conviene protegerse del sol (crema solar, gafas y gorra), especialmente en las horas centrales. Aunque no haya lluvia (0%), la brisa del Este puede refrescar algo: si sales por la mañana o al anochecer, una capa ligera puede venir bien. En los próximos días, si notas el viento más fuerte del martes, extremar la precaución al caminar o conducir con rachas.