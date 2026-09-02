La Policía Nacional ha enviado un informe a la juez María Tardón, que concluye que la reciente avalancha de inmigrantes en Ceuta estuvo planificada por agentes de los cuerpos de seguridad marroquíes. Este documento contradice la interpretación sostenida hasta ahora por el Gobierno de España sobre los hechos ocurridos en la frontera ceutí.

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Este informe, elaborado por la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería, conocida como CENIF, indica una clara vinculación entre Marruecos y la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. La situación se produce en el contexto de las constantes reivindicaciones que el país vecino formula sobre Ceuta y Melilla.

Según el análisis, la llegada de más de 80.000 personas a Ceuta fue coordinada por gendarmes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, que habrían trabajado para facilitar esta entrada, que se presenta como un movimiento migratorio legítimo, pero que en realidad carecería de tal intención.

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El informe es clave para determinar si se debe abrir una investigación por un posible delito contra la independencia del Estado. A diferencia de la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que consideró la situación como un hecho aislado, la Policía sostiene que esta entrada masiva fue parte de una operación planificada y dirigida desde Marruecos.

Además de la presencia de gendarmes marroquíes, el informe menciona la actividad de agentes de paisano que dirigieron los movimientos de los inmigrantes durante esta crisis en la frontera. Esto pone de relieve la gravedad de la situación y las serias preocupaciones sobre la seguridad en los límites de Ceuta.

El Servicio Europeo de Acción Exterior ha afirmado que no hay evidencia concluyente que sugiera que la crisis en Ceuta fue provocada por una campaña de desinformación organizada por actores estatales externos. Sin embargo, se han detectado intentos de actores como Rusia por explotar la crisis en el ámbito digital, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la situación actual.