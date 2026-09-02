La entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta los días 30 y 31 de julio ha adquirido una nueva dimensión tras conocerse un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), unidad dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

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El documento, remitido a la Audiencia Nacional, sostiene como hipótesis que la llegada no habría respondido únicamente a un fenómeno migratorio espontáneo, sino que pudo existir una planificación y coordinación por parte de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes. Se trata, en cualquier caso, de conclusiones policiales que forman parte de unas diligencias todavía abiertas y que no han sido establecidas judicialmente como hechos probados.

La magnitud de aquella jornada fue extraordinaria. Según los datos recogidos en la información analizada, alrededor de 72.000 personas habrían entrado irregularmente en Ceuta, aunque una parte importante regresó posteriormente a Marruecos.

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Las alertas previas

Uno de los elementos que adquieren especial relevancia en la investigación son los informes de alerta elaborados por el CENIF antes de la entrada masiva.

Según la documentación conocida, la unidad había advertido durante los días previos sobre el riesgo de llegadas importantes desde territorio marroquí. Entre las fechas señaladas figuran los días 23, 28 y 29 de julio, cuando se habrían emitido diferentes informes de inteligencia sobre la situación.

La alerta del 29 de julio habría elevado el riesgo de llegadas por vía marítima, mientras que la posibilidad de un asalto a la valla fronteriza aparecía en un nivel inferior.

La cuestión que ahora cobra importancia es qué información llegó a los responsables políticos y cuándo lo hizo, especialmente después de que el Gobierno haya sostenido que no recibió ninguna comunicación que permitiera anticipar la dimensión que finalmente alcanzó la crisis.

¿Qué atribuye el informe a Marruecos?

El documento conocido en los últimos días va más allá de una simple previsión migratoria y plantea una hipótesis mucho más delicada: que determinados miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes habrían facilitado activamente el desplazamiento de los migrantes hacia determinados puntos de entrada.

Según el contenido atribuido al informe, algunos gendarmes habrían dirigido los movimientos desde territorio marroquí, bajo la supervisión de agentes vestidos de paisano. La tesis policial apunta incluso a que la operación podría haber perseguido un objetivo distinto del estrictamente migratorio, relacionado con la capacidad española de control fronterizo.

El informe habría planteado que el propósito podía ser provocar la saturación del sistema fronterizo y reducir temporalmente la capacidad de respuesta española, dentro de un contexto de tensión entre ambos países.

Estas afirmaciones son especialmente relevantes, pero deben entenderse dentro de su contexto: son conclusiones o hipótesis contenidas en un informe policial, no una resolución judicial que haya acreditado la participación del Estado marroquí en la organización de la entrada.

La Audiencia Nacional investiga si pudo existir una acción concertada

La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, habría solicitado documentación a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para determinar el alcance de lo ocurrido y analizar si detrás de la entrada masiva pudo existir una acción concertada.

La investigación pretende esclarecer tanto las circunstancias que rodearon la llegada masiva como la posible existencia de indicios que permitan determinar si hubo una actuación organizada y cuál habría sido su eventual finalidad.

La aparición del informe del CENIF añade así un nuevo elemento a unas diligencias que podrían determinar si detrás de la entrada masiva existió una actuación organizada desde territorio marroquí.

Marlaska pide explicaciones

La publicación del contenido del informe ha provocado también una reacción dentro del propio Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado explicaciones al director general de la Policía para conocer desde cuándo disponía la Policía de esa información y por qué no habría llegado previamente a su departamento.

La cuestión resulta especialmente sensible porque el Ejecutivo mantiene que los informes disponibles antes del 30 de julio no permitían prever la magnitud de la entrada masiva.

La polémica se centra ahora no solamente en qué ocurrió durante aquellas horas, sino también en qué información manejaban previamente los distintos organismos de seguridad del Estado y cómo se trasladó a los responsables políticos.

Una crisis de dimensiones excepcionales

La dimensión alcanzada por la crisis convirtió aquellos días en uno de los episodios migratorios más importantes registrados en Ceuta.

La llegada simultánea de decenas de miles de personas sometió a una presión extraordinaria a los dispositivos de control fronterizo, seguridad, identificación, atención humanitaria y acogida, obligando a las autoridades a activar mecanismos excepcionales de respuesta.

La magnitud de los acontecimientos es precisamente uno de los elementos que ha llevado a analizar si lo sucedido puede interpretarse exclusivamente como una crisis migratoria o si existen indicios adicionales que apunten a una actuación coordinada.

Una investigación que puede cambiar la interpretación de lo ocurrido

Lo ocurrido en Ceuta el pasado mes de julio ya había sido considerado un episodio excepcional por su dimensión. La aparición del informe del CENIF introduce ahora una cuestión de mayor alcance: si aquella entrada masiva fue simplemente una crisis migratoria de carácter extraordinario o si pudo formar parte de una actuación organizada desde el otro lado de la frontera.

La diferencia no es menor. En el segundo supuesto, las consecuencias políticas, diplomáticas y de seguridad serían considerablemente mayores.

Por ahora, la investigación continúa y será la Audiencia Nacional la que determine el alcance jurídico de los hechos. El contenido del informe policial constituye un elemento dentro de las diligencias, pero sus afirmaciones deberán ser contrastadas con el resto de documentación y pruebas que se incorporen al procedimiento.

Lo que sí resulta evidente es la dimensión extraordinaria de aquella jornada: decenas de miles de personas llegaron a Ceuta en apenas unas horas, provocando una situación que desbordó los dispositivos habituales y que ahora está siendo analizada también desde la perspectiva de la seguridad nacional.