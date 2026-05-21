Madrid — El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) ha dictado el sobreseimiento provisional de la denuncia interpuesta por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, contra el comunicador y agitador Vito Quiles. El magistrado ha tomado esta decisión al considerar que no existen indicios de delito en el incidente ocurrido el pasado 30 de mayo en un establecimiento hostelero de Las Rozas.

Según consta en la resolución judicial, tras el visionado de las imágenes aportadas a la causa, el juez concluye que «no se han podido acreditar hechos que posean relevancia penal», señalando que las conductas denunciadas no se aprecian en las grabaciones.

Los hechos denunciados y las conclusiones del juez

La denuncia fue presentada por Gómez tras un episodio en el que Quiles la localizó en el interior de un restaurante. Según el entorno de la esposa del presidente, el comunicador la acosó con preguntas de forma agresiva, grabándola e impidiéndole la salida del local.

Sin embargo, el auto judicial desmonta el relato de la acusación basándose en las pruebas de vídeo:

Sobre el presunto acoso físico: El magistrado determina que las imágenes no acreditan que existiera «zarandeo» alguno o que el denunciado rodeara a Begoña Gómez con el brazo. El texto indica que Quiles entró al local para dirigirle «multitud de cuestiones sin esperar respuestas», pero ella abandonó el lugar de inmediato mientras una amiga apartaba al denunciado.

El magistrado determina que las imágenes no acreditan que existiera «zarandeo» alguno o que el denunciado rodeara a Begoña Gómez con el brazo. El texto indica que Quiles entró al local para dirigirle «multitud de cuestiones sin esperar respuestas», pero ella abandonó el lugar de inmediato mientras una amiga apartaba al denunciado. Sobre las supuestas lesiones de la acompañante: Respecto a la denuncia interpuesta por la amiga de Gómez, quien alegaba haber sufrido lesiones a manos de Quiles, el juez afirma de forma tajante que, tras revisar las grabaciones policiales, «no se ha podido acreditar la existencia objetiva de tales lesiones».

El altercado en la vía pública

El incidente continuó en el exterior del establecimiento, una secuencia que el propio Vito Quiles difundió editada en sus redes sociales. En dichas imágenes se observa cómo persigue a Begoña Gómez mientras esta intenta evitarle hablando por teléfono, lanzándole preguntas en voz alta sobre su asesora en La Moncloa.

Durante la escena, los acompañantes de Gómez intentaron frenar la grabación. En el vídeo se aprecia cómo una de las mujeres le insta a retirar la cámara y llega a sujetarle el cuello por la espalda, a lo que Quiles reacciona pidiendo que no le peguen.

Tras conocerse la resolución, el abogado Juan Gonzalo Ospina, representante legal de Vito Quiles, ha celebrado públicamente el archivo de la causa ante los medios.