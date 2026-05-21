El operativo, integrado por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, localizó la embarcación a última hora de la tarde del miércoles. El goteo de llegadas a las costas baleares ya suma más de 1.700 personas en lo que va de año.

PALMA. — Un nuevo operativo de emergencia ha culminado con el rescate de 14 migrantes de origen magrebí que navegaban a bordo de una patera en aguas de las Islas Baleares. Según ha informado este jueves la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma, la embarcación fue localizada a unas cuatro millas náuticas al sur de la isla de Cabrera.

El auxilio de los ocupantes se produjo a las 19:45 horas de este miércoles. En las labores de localización y asistencia participaron de forma coordinada el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, quienes trasladaron a los migrantes a puerto en aparente buen estado de salud para recibir la primera atención humanitaria y sociosanitaria habitual.

Balance en las costas baleares

Este último incidente eleva la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo occidental hacia el archipiélago balear. Con este último rescate, la estadística refleja una tendencia constante en la llegada de embarcaciones precarias a las islas:

Balance de 2026: En lo que va de año, han alcanzado las costas de Baleares un total de 1.732 migrantes a bordo de 87 pateras , según los datos recopilados por la agencia EFE a partir de los registros oficiales de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

En lo que va de año, han alcanzado las costas de Baleares un total de a bordo de , según los datos recopilados por la agencia EFE a partir de los registros oficiales de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior. Precedente de 2025: El flujo actual sigue a un año que ya registró cifras históricas. Durante todo el año 2025, arribaron a las islas 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de las costas de Argelia.

Una ruta al alza: Los datos del Ministerio del Interior confirmaron que el balance del año pasado supuso un incremento del 24,5 % en el número de personas rescatadas y de casi un 15 % en la cantidad de pateras detectadas en comparación con el ejercicio de 2024.

La constante llegada de embarcaciones a puntos como Cabrera o Formentera mantiene en alerta a los servicios de rescate y a las organizaciones humanitarias en las islas, que constatan la consolidación de la ruta argelina hacia el archipiélago como una de las vías de acceso prioritarias en el Mediterráneo.