Las balizas V16, que sustituyen al sistema de triángulos tradicional en las carreteras españolas, continúan en el centro del debate debido a sus características técnicas y su obligatoriedad. El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha confirmado que estos dispositivos de señalización de emergencias mantienen su obligatoriedad y que deberán ser renovados de forma periódica debido a una fecha de caducidad fijada en su sistema de conectividad. Aquellos conductores que no cumplan con la normativa vigente o que no utilicen el dispositivo homologado en las situaciones estipuladas se exponen a sanciones económicas que oscilan entre los 80 y los 200 euros.

Pere Navarro aclara la caducidad de las balizas V16 y la plataforma DGT 3.0

Ante las sucesivas cuestiones planteadas acerca de la posible caducidad de la baliza V-16, el director general de Tráfico, Pere Navarro, abordó las dudas de los usuarios durante una rueda de prensa realizada este pasado martes. En un primer momento, el máximo responsable del organismo de seguridad vial aseguró que las balizas no caducaban. Sin embargo, en el transcurso de la misma comparecencia, Navarro tuvo que corregirse a sí mismo para recordar que estos elementos de señalización caducan a los 11 años.

Esta limitación temporal coincide exactamente con el momento en el que finaliza el periodo de vigencia de la tarjeta SIM que el dispositivo incorpora en su interior. Por este motivo, todos los ciudadanos que hayan adquirido el artículo para cumplir con las directrices de la Dirección General de Tráfico deberán renovarlo de manera obligatoria dentro de poco más de una década.

La denominada caducidad responde de forma exclusiva al tiempo de vida útil de dicha tarjeta SIM interna. Este componente tecnológico es el encargado de mantener la baliza conectada con la plataforma DGT 3.0. A través de este sistema digital de conectividad, la Dirección General de Tráfico dispone de la capacidad técnica para localizar en tiempo real a los vehículos que hayan sufrido un accidente o una avería en las diferentes carreteras y vías del Estado. La infraestructura tecnológica permite, de igual modo, emitir avisos automatizados al resto de los conductores sobre la situación de peligro en la vía, una función que prometió reforzar la seguridad vial en la red de transportes.

Polémicas, estancamiento de ventas y diferencias con los triángulos

La implantación de este sistema ha estado acompañada de controversia desde su entrada en vigor. El hecho de que las balizas V16 presenten una vida útil notablemente inferior a la de los triángulos de señalización tradicionales —los cuales no requerían ningún tipo de renovación periódica si se conservaban en correctas condiciones para su uso— ha desatado el cuestionamiento general sobre su verdadera utilidad.

A esta menor durabilidad se suman otros factores técnicos, como el hecho de que el dispositivo de emergencia funciona mediante el uso de pilas, un consumible que debe cambiarse de forma periódica por parte del usuario para asegurar el correcto encendido del aparato. Asimismo, se ha señalado que la baliza no es resistente al agua, una circunstancia física por la que podría llegar a estropearse en el caso de ser utilizada durante un día lluvioso.

Según los datos facilitados por Pere Navarro, el conjunto de estas cuestiones técnicas, añadidas a las polémicas previas creadas en torno a su nivel de luminosidad y a la difusión de un mapa no oficial en el que se podía geolocalizar cada uno de los dispositivos conectados, ha provocado un estancamiento evidente en las ventas de las balizas en el mercado español.

Sanciones económicas y ventajas de seguridad vial

Ante el freno en las adquisiciones, el director de la Dirección General de Tráfico ha querido recalcar de manera expresa que la utilización de la baliza V16 es obligatoria para los conductores y que los modelos empleados deben estar debidamente homologados por las autoridades competentes. La ausencia de este dispositivo conectado o la carencia de la correspondiente homologación oficial conlleva consecuencias económicas directas para los titulares de los vehículos.

Las multas fijadas por no llevar la baliza V16 conectada y debidamente homologada se sitúan en los 80 euros.

La cuantía de la sanción económica puede ascender hasta los 200 euros en aquellos casos donde el conductor no la utilice de forma efectiva tras haber sufrido un accidente o una avería en la calzada.

A pesar de las críticas normativas, el director de la DGT insistió durante la rueda de prensa en recordar las ventajas operativas que ofrece este dispositivo luminoso si se compara con los antiguos triángulos. Más allá de las funciones asociadas a la conectividad directa con la plataforma DGT 3.0 y la emisión de señales de luz intermitentes para prevenir atropellos y colisiones, el principal objetivo de diseño de las balizas V16 es garantizar que el conductor no tenga la necesidad de bajarse del habitáculo del vehículo para señalizar la emergencia, evitando de este modo que se ponga en peligro al tener que caminar por la carretera.