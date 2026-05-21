Almería — El juez del Tribunal de Instancia de El Ejido ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven de 25 años detenido como presunto autor del tiroteo masivo en la barriada de El Canalillo. El suceso se saldó con la muerte de su madre y su padrastro, y dejó a otras cuatro personas heridas de extrema gravedad, entre ellas su propio hijo de siete meses.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el arrestado compareció ante la Sección Civil y de Instrucción número 4 del tribunal ejidense y se acogió a su derecho a no declarar. Tras la vista, se le investiga formalmente por la presunta comisión de:

Dos delitos de asesinato consumados (los de su madre y su padrastro).

(los de su madre y su padrastro). Seis delitos de asesinato en grado de tentativa (contra su expareja, su hijo y tres vecinos).

Un trasfondo de violencia de género y doméstica

Aunque inicialmente se manejaron otras hipótesis, el avance de las pesquisas de la Guardia Civil ha confirmado que los crímenes están estrechamente vinculados a la violencia de género. El TSJA detalló que dos de los seis intentos de asesinato se cometieron directamente contra su pareja o expareja: el primero, el día anterior a la matanza, y el segundo, el mismo lunes del tiroteo masivo.

El ataque: El suceso comenzó pasadas las 23:15 horas del lunes. El agresor, que carecía de licencia de armas, acribilló a balazos un turismo en el que se encontraban su madre y su padrastro —hallados sin vida en el interior—, así como su expareja, que logró huir, y el hijo de ambos, un bebé de siete meses que se encuentra en estado crítico en la UCI pediátrica tras recibir impactos en la mandíbula y el cráneo.

Durante su huida, el tirador también disparó de gravedad a una vecina de 19 años, a la hija de esta de tan solo 18 meses, y a un hombre de 60 años, a quien alcanzó en la cabeza. Todos los heridos continúan ingresados con pronóstico muy grave.

Perfil del detenido y captura

El presunto asesino fue localizado y detenido a las 04:00 horas de la madrugada del martes gracias a un despliegue de la Guardia Civil (GAR) y la Policía Local (GOA), que empleó un dron con cámara térmica para su captura.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, confirmó que el detenido cuenta con un amplio historial delictivo que incluye al menos 16 antecedentes por drogas y armas blancas. Asimismo, apuntó a que el joven podría padecer un trastorno mental severo, extremo que deberá determinar la investigación.

Luto oficial y reclamaciones políticas

Tras decretarse una jornada de luto oficial en el municipio, el regidor ejidense ha exigido formalmente al Ministerio del Interior un incremento de las medidas policiales en la zona. Góngora ha urgido a atajar la falta de seguridad y a erradicar el «caldo de cultivo» que generan actividades delictivas como el tráfico de estupefacientes, el petaqueo (suministro de combustible a narcolanchas) y la proliferación de armas ilegales en los núcleos marginales de la comarca.