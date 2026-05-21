MADRID – El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha avanzado este jueves que los 44 activistas españoles integrados en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza están siendo trasladados a un aeropuerto para ser deportados hoy mismo a través de Turquía.

En una entrevista concedida a TVE, el jefe de la diplomacia española ha explicado que, según la última actualización del cónsul de España en Israel, el traslado ya está en marcha.

«Se les estaría trasladando ya a un aeropuerto (…) con el resto de activistas, para, como todo apunta, ser deportados vía Turquía a las 15 horas, que serían nuestras 14 horas», ha detallado el ministro.

Aunque Albares ha matizado que la información aún no cuenta con una confirmación oficial definitiva, es el escenario que ya constatan los cónsules sobre el terreno y lo que se observa en el centro de detención donde se encuentran los ciudadanos españoles tras ser interceptados por las autoridades israelíes.

Protesta diplomática por un trato «monstruoso»

Los activistas fueron arrestados por las fuerzas israelíes cuando intentaban dirigir ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Ante estos hechos, el Gobierno de España ha reaccionado con firmeza en el plano diplomático:

Convocatoria urgente: El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de la embajada de Israel, Dana Erlich.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de la embajada de Israel, Dana Erlich. Protesta formal: El Ejecutivo español busca trasladar una enérgica queja por lo que califica de trato «monstruoso, indigno e inhumano» por parte de las autoridades de Israel hacia los miembros de la flotilla.

Respaldo total a las familias

El ministro ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y firmeza a los afectados, asegurando que el Gobierno no les va a dejar solos. Albares ha trasladado formalmente a los 44 activistas, así como a sus familiares y amigos, que cuentan con «todo el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y toda la protección diplomática y consular» hasta que regresen a suelo español.