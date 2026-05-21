Madrid / Figueres — El Ministerio de Igualdad ha confirmado oficialmente la naturaleza machista del asesinato de Kim D.G., una mujer de 32 años y nacionalidad hondureña, ocurrido el pasado martes en plena calle en Figueres (Girona). Con esta confirmación, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 22 en lo que va de año, y a 1.363 desde que comenzaron a elaborarse los registros oficiales en 2003.

Los datos sitúan a 2026 como uno de los años más negros de la última década: hay que remontarse a 2019 para encontrar una cifra de feminicidios superior (24) en estas mismas fechas.

La víctima acudió al hospital horas antes del crimen

Fuentes cercanas al caso han revelado un trágico detalle sobre las horas previas al feminicidio. La víctima había acudido al Hospital de Figueres el mismo martes para recoger un parte de lesiones con el objetivo de presentarlo ante el juzgado. Entre el domingo 17 y el martes 19 de mayo, la mujer tuvo que asistir cada día al centro hospitalario debido a las reiteradas agresiones físicas sufridas.

El ataque definitivo se produjo la tarde del martes en la plaza Josep Tarradellas, ante numerosos testigos. El presunto agresor, su expareja, la asesinó asestándole una veintena de puñaladas con un cuchillo de grandes dimensiones. El hombre cometió el crimen a pesar de haber sido condenado el día anterior por un delito de maltrato y tener una orden de alejamiento en vigor.

Un agresor reincidente con múltiples antecedentes

El presunto asesino, identificado como Andy R.C., de 48 años y nacionalidad española, cuenta con un perfil de alta peligrosidad:

Acumula más de una docena de antecedentes por malos tratos.

por malos tratos. Ha cumplido varios ingresos previos en la prisión gerundense de Puig de les Basses.

Está previsto que pase a disposición judicial este viernes ante el titular de la plaza 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Figueres.

Fallo en la protección: Según el Ministerio de Igualdad, en este caso existían denuncias previas, una constante que se repite en el 40,9% de los feminicidios de este año (9 de los 22 casos registrados).