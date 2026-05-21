Un análisis en profundidad detalla cómo se ejecutaron los millonarios fondos de la SEPI para salvar al sector turístico y logístico, mientras causas judiciales y comisiones de investigación reactivan el debate sobre Plus Ultra.

MADRID. — La gestión de las ayudas públicas concedidas por el Gobierno español durante la crisis de la Covid-19 vuelve a situarse en el centro del debate político y judicial. Un exhaustivo balance audiovisual y periodístico analiza detalladamente cuáles fueron las empresas que recibieron inyecciones financieras del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), poniendo especial foco en las aerolíneas y el sector turístico.

El desplome del turismo y las restricciones globales de movilidad durante el año 2020 colocaron a las compañías de transporte y de infraestructuras al borde de la quiebra. Para mitigar un colapso sistémico, el Ejecutivo articuló un mecanismo de rescates que exigía cumplir estrictos requisitos de viabilidad previa y carácter estratégico. Javier Magariño, redactor especialista en Infraestructura y Transportes de Cinco Días, ha desgranado las claves de cómo se ejecutaron estas partidas, en un momento en que la lupa pública y los tribunales examinan al milímetro algunas de estas operaciones.

El sector aéreo, el más beneficiado y cuestionado

El sector de la aviación comercial y las grandes agencias de viajes concentraron el grueso de las ayudas financieras. Compañías como Air Europa (rescatada con 475 millones de euros) o el grupo Ávoris recibieron importantes sumas a través de préstamos participativos y ordinarios para garantizar su continuidad operativa y salvaguardar miles de puestos de trabajo.

Sin embargo, el caso que sigue acaparando la mayor atención es el de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros. El rescate de esta compañía ha vuelto a la primera línea debido al avance de investigaciones judiciales y comparecencias en el Senado. Entre los últimos hechos de relevancia, el auditor de la compañía compareció recientemente para negar presiones en la elaboración de los informes financieros de la empresa, defendiendo que la polémica comisión del 1% por conseguir la ayuda estatal estaba correctamente registrada en las cuentas.

Fiscalización técnica frente a disputa política

El debate en torno a los rescates de la pandemia oscila entre dos narrativas:

La defensa técnica: Aquellos que argumentan que las ayudas evitaron la destrucción del tejido productivo estratégico del país en el peor momento de la crisis global, siguiendo directrices similares a las que implementaron otros países de la Unión Europea (como Alemania con Lufthansa o Francia con Air France). La crítica por la discrecionalidad: Sectores de la oposición y querellantes que denuncian presuntas irregularidades en la concesión de fondos a empresas con supuestas pérdidas previas a la pandemia o vínculos de influencia política, acusaciones que actualmente se dirimen en los tribunales y comisiones de investigación.

A medida que vencen los plazos de devolución de estos préstamos y avanzan las pesquisas judiciales, el análisis de los rescates de la era Covid-19 deja de ser solo una medida económica de emergencia del pasado para convertirse en un examen continuo a la transparencia de la gestión pública en España.