Madrid, 6 de mayo de 2026 — La capital de España ya tiene marcada en rojo la fecha del lunes 8 de junio. Ese día, a las 19:00 horas, el Estadio Santiago Bernabéu se convertirá en el epicentro de la cristiandad con la celebración de una misa multitudinaria presidida por el papa León XIV, en lo que se define como el punto culminante y más simbólico de su intensa visita apostólica a nuestro país.

Un evento sin precedentes en el nuevo Bernabéu

Será la primera vez que el estadio del Real Madrid, tras su ambiciosa remodelación, acoja una celebración litúrgica de esta magnitud. El evento, calificado por el Vaticano como un «Gran encuentro diocesano», espera reunir a decenas de miles de fieles que llenarán las gradas para escuchar el mensaje del pontífice.

Fecha y hora: Lunes 8 de junio a las 19:00 horas.

Lunes 8 de junio a las 19:00 horas. Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid.

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid. Acceso: Los fieles interesados deben solicitar sus pases con antelación, ya sea de forma individual, en grupos parroquiales o familiares, debido a la altísima demanda prevista.

El clímax de la etapa madrileña

Aunque el papa León XIV mantendrá una agenda institucional de alto nivel ese mismo lunes —incluyendo una reunión con el presidente Pedro Sánchez y una visita histórica al Congreso de los Diputados—, la misa en el coliseo blanco se perfila como el acto de mayor calado popular.

Tras una breve oración en la Catedral de la Almudena a las 18:00 horas, el Santo Padre se trasladará directamente al estadio para dar comienzo a la eucaristía. Este evento cerrará por todo lo alto su estancia en la capital antes de partir, el martes por la mañana, hacia su siguiente etapa en Barcelona y las Islas Canarias.

«Será el acto más simbólico y masivo de toda la visita; un hito histórico para la ciudad de Madrid», señalan fuentes de la organización.

Con el cartel oficial ya distribuido y la invitación formal entregada por el ministro Albares, Madrid se engalana para una cita que unirá fe, deporte y sociedad en uno de los escenarios más icónicos del mundo.