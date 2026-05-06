Ayuso defiende la Hispanidad durante su viaje institucional a México

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en México el valor de la Hispanidad durante un encuentro con estudiantes y miembros de la comunidad académica de la Universidad de la Libertad, en Ciudad de México. La intervención se enmarca en su viaje institucional al país, donde la dirigente madrileña ha reivindicado los lazos históricos, culturales y sociales que unen a España con Hispanoamérica.

Durante su discurso, Ayuso aseguró que ha llegado el momento de dejar atrás una visión “acomplejada” del pasado y de evitar que la historia se utilice como elemento de división. La presidenta madrileña defendió que el debate sobre la conquista y el legado hispánico no debe impedir mirar al presente ni asumir responsabilidades de futuro.

“Una forma alegre, mestiza y de ver la vida”

Ayuso definió la Hispanidad como una realidad compartida basada en valores como la libertad, la vida y la defensa de los bienes más preciados del ser humano. Según la presidenta regional, esa comunidad cultural representa una forma “alegre” y “mestiza” de estar en el mundo, construida a ambos lados del Atlántico.

La dirigente popular también puso el foco en la importancia de la civilización, el pensamiento y el Estado de derecho, elementos que vinculó con la prosperidad y con una identidad común entre países hispanohablantes. En ese sentido, subrayó que más de 600 millones de personas comparten una herencia cultural que, a su juicio, debe ser defendida sin complejos.

Un mensaje político en plena visita a México

La intervención de Ayuso llega en un contexto de especial sensibilidad política en torno a la memoria histórica, la conquista y las relaciones entre España y México. Su discurso sobre la Hispanidad ha generado reacciones en el país, especialmente después de sus referencias al mestizaje y al legado histórico compartido.

La presidenta madrileña insistió en que España e Hispanoamérica forman una comunidad cultural con capacidad para proyectar una forma propia de entender el mundo. Por ello, defendió la necesidad de reivindicar “todo lo bueno” construido a los dos lados del Atlántico y de fortalecer los vínculos frente a los relatos que, según sostuvo, buscan alimentar el enfrentamiento.

Ayuso sitúa la libertad como eje de su discurso

La defensa de la Hispanidad se integró en un discurso más amplio centrado en la libertad, uno de los ejes habituales de la presidenta madrileña. Ante los estudiantes de la Universidad de la Libertad, Ayuso presentó Madrid como un referente de apertura, prosperidad y convivencia, y vinculó ese modelo con los valores que considera esenciales para el futuro de las sociedades democráticas.

Con este acto, la presidenta de la Comunidad de Madrid refuerza el perfil internacional de su agenda en México y mantiene su apuesta por una lectura positiva de la Hispanidad, basada en el mestizaje, la cultura compartida y la defensa de las libertades.