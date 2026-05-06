Madrid, 6 de mayo de 2026 — El sector de la Educación Infantil vive este jueves una jornada crítica. Más de 60.000 profesionales de unas 11.000 escuelas de 0 a 3 años, tanto públicas como privadas, están convocadas a una huelga estatal para denunciar la precariedad del sistema y exigir una ley que reduzca drásticamente el número de alumnos por aula.

Bajo el lema de una educación digna tanto para trabajadoras como para el alumnado, los sindicatos CCOO, UGT, CGT y la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI) lideran una movilización que busca transformar un modelo que tachan de «estructuralmente precario».

Las reivindicaciones: Menos bebés, mejores salarios

El núcleo del conflicto reside en las ratios actuales. Las educadoras denuncian que trabajar 40 horas semanales con salarios mínimos mientras atienden hasta a 8 bebés por clase es insostenible y perjudica la calidad educativa.

La propuesta sindical enviada a la ministra de Educación, Milagros Tolón, exige modificar el decreto de 2010 para establecer los siguientes límites:

Menores de 1 año: Máximo 4 bebés por educadora.

Máximo 4 bebés por educadora. Entre 1 y 2 años: Máximo 6 niños por profesional.

Máximo 6 niños por profesional. Entre 2 y 3 años: Máximo 8 niños por aula.

Además, reclaman la implantación de la pareja educativa (dos profesionales por aula), apoyo específico para alumnos con necesidades especiales y una reducción de la atención directa a menos de 38 horas semanales.

Movilizaciones en toda España

La jornada de mañana contará con más de 55 concentraciones en 43 localidades. Los puntos neurálgicos serán:

Madrid: Concentración a las 11:00h frente a la patronal ACADE y gran manifestación a las 18:00h en la Puerta del Sol .

Concentración a las 11:00h frente a la patronal ACADE y gran manifestación a las . Barcelona: Protesta a las 12:00h en los jardines de Paseo de Gracia.

Protesta a las 12:00h en los jardines de Paseo de Gracia. Otras regiones: En comunidades como Castilla-La Mancha y Extremadura, los sindicatos han denunciado servicios mínimos del 50%, que consideran abusivos y un obstáculo al derecho de huelga.

El negocio de las licitaciones

Un punto clave de la protesta es el sistema de gestión de las escuelas. Los sindicatos critican que, en los concursos públicos, los ayuntamientos y comunidades den prioridad al bajo coste por encima del perfil educativo de las empresas. Según Javier Pacheco (CCOO), esto provoca que las adjudicatarias busquen «márgenes de rentabilidad» a costa de los salarios y las infraestructuras, como la climatización de los centros.

«Esta etapa puede compensar las desigualdades de origen económico y social», recuerda Teresa Esperabé (CCOO), alertando de que en 2024 solo el 43% de las familias más pobres pudo escolarizar a sus hijos en este ciclo debido a la falta de plazas públicas.

Respuesta institucional

Ante la presión, el Ministerio de Educación ha confirmado que ya trabaja en una legislación para reducir las ratios de este ciclo, que atiende a casi 468.000 niños en toda España. Por su parte, en la Comunidad de Madrid, la consejera Mercedes Zarzalejo se ha comprometido a revisar los pliegos de condiciones para el curso 2027-2028, aunque los sindicatos consideran que las soluciones deben ser inmediatas.