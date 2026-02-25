El club granota emite un parte médico tras el manotazo recibido por el delantero en el Camp Nou. El jugador padece una erosión en la córnea del ojo izquierdo y ha sido derivado a un centro especializado para su seguimiento.

El Levante U.D. ha hecho oficial el alcance de la lesión sufrida por su futbolista Iván Romero durante el encuentro disputado el pasado fin de semana frente al F.C. Barcelona. Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la entidad de Orriols, se ha confirmado que el delantero padece una erosión ocular en su ojo izquierdo, consecuencia de un manotazo fortuito de Lamine Yamal durante un lance del juego en el Camp Nou.

La acción, que se produjo mientras el extremo azulgrana protegía un balón ante la presión del jugador granota, terminó con el brazo de Yamal impactando en el rostro de Romero. A pesar de que el futbolista no pudo continuar sobre el césped y las protestas del conjunto visitante fueron notables, el colegiado del encuentro decidió no sancionar la jugada con cartulina amarilla. Ahora, la gravedad del impacto ha obligado al club a derivar al jugador a una clínica oftalmológica especialista.

Parte médico y evolución del jugador

Según el comunicado emitido por el Levante, la lesión se define como una erosión superficial que afecta a la córnea, la estructura transparente situada en la parte anterior del ojo. «Durante el transcurso del partido, el jugador recibió un manotazo que le produjo una erosión en el ojo izquierdo. Tras las primeras valoraciones realizadas por los servicios médicos del club, se ha considerado conveniente completar el estudio y seguimiento en un centro especializado», detalla la nota informativa.

Aunque se trata de una dolencia que inicialmente no reviste una gravedad extrema, es una lesión notablemente dolorosa debido a la alta densidad de terminaciones nerviosas en la zona afectada. Desde el club han optado por la cautela y el jugador queda ahora pendiente de evolución en los próximos días para determinar cuándo podrá reincorporarse a la disciplina del grupo y garantizar una óptima recuperación.

El contexto deportivo: el Barça, líder; Yamal, errático

En lo estrictamente deportivo, el F.C. Barcelona logró imponerse por tres goles a cero, un resultado que le permite recuperar el liderato de la clasificación tras el tropiezo del Real Madrid en El Sadar. Sin embargo, la victoria no despejó las dudas sobre el estado de forma de su joven estrella, Lamine Yamal.

El internacional español atraviesa una racha gris en la que se ha mostrado inusualmente errático. Frente al Levante, Yamal volvió a evidenciar falta de chispa, completando apenas cuatro de diez regates y siendo sustituido antes del final, con gestos visibles de frustración en el banquillo. Este bajón de rendimiento se suma a sus actuaciones discretas ante el Atlético de Madrid y el Girona, donde falló un penalti decisivo. La situación preocupa en el entorno culé, especialmente con la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético y el próximo duelo liguero frente al Villarreal en el horizonte.