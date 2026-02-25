El sorteo de este martes, 24 de febrero, deja el premio de ‘El Millón’ en un despacho de loterías barcelonés. Al no haber acertantes de primera categoría, el bote acumulado sigue creciendo para la próxima jornada.

La fortuna ha sonreído de forma especial a Cataluña en el último sorteo de Euromillones. La localidad barcelonesa de Lliçà d’Amunt ha sido la agraciada con el codiciado premio de ‘El Millón’, un sorteo complementario que garantiza un millón de euros a un único poseedor de un boleto validado en territorio nacional. Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el código premiado en esta ocasión ha sido el ZCF96290.

El boleto ganador fue validado en la Administración de Loterías número 2 de este municipio, ubicada en la calle Pompeu Fabra, s/n. La noticia ha generado una gran expectación en la zona, consolidando a este despacho como el punto de origen de la nueva gran fortuna del sorteo europeo celebrado este martes, 24 de febrero.

Combinación ganadora y reparto de premios

La combinación ganadora del sorteo ha estado integrada por los números 10, 27, 40, 43 y 47, con las estrellas 6 y 10. A pesar de la alta participación, que ha llevado la recaudación total a los 61.290.915 euros, no se han registrado boletos acertantes de Primera Categoría (cinco números más dos estrellas).

No obstante, la lluvia de premios no se ha limitado únicamente a Barcelona. En la Segunda Categoría (cinco números y una estrella), se han validado dos boletos agraciados en España. Uno de ellos fue sellado en la Administración de Loterías número 2 de Alguazas (Murcia), situada en Gran Vía San Onofre, 2C, y el otro en la administración número 513 de Madrid, ubicada en el centro comercial La Ronda Telefónica.

Otros municipios agraciados

La suerte también ha llegado a las Islas Baleares. En la Tercera Categoría (cinco números sin estrellas), se ha registrado un boleto acertante en la Administración de Loterías número 1 de Sant Llorenç des Cardassar, situada en la calle Major, 60.

La ausencia de un ganador del primer premio implica que el bote acumulado para el próximo sorteo continuará su ascenso. Mientras tanto, Lliçà d’Amunt celebra la validación de un código que ha transformado una apuesta ordinaria en un premio millonario, sumando un nuevo hito a la historia de la lotería en la provincia de Barcelona.