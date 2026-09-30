El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha acusado este miércoles al Partido Popular de «sabotear» el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, tras el veto ejercido por la mayoría absoluta de los populares en el Senado. A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe de la diplomacia española ha criticado duramente la postura de la oposición, señalando que carece de «sentido de Estado» y de compromiso con la cooperación europea.

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El rechazo en la Cámara Alta se produjo este martes, apenas una semana después de que el Tribunal Constitucional diera luz verde al texto y coincidiendo con la visita oficial a España del presidente francés, Emmanuel Macron.

Tensión diplomática y reacciones políticas

Críticas de Exteriores: Albares ha afirmado que la estrategia de política exterior del PP se basa en «entorpecer las relaciones con un país vecino, amigo y socio europeo» en contra del beneficio de la ciudadanía. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno continuará trabajando para sacar adelante el acuerdo en favor del desarrollo económico y el proyecto comunitario.

Albares ha afirmado que la estrategia de política exterior del PP se basa en «entorpecer las relaciones con un país vecino, amigo y socio europeo» en contra del beneficio de la ciudadanía. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno continuará trabajando para sacar adelante el acuerdo en favor del desarrollo económico y el proyecto comunitario. Respuesta de Emmanuel Macron: Pese al contratiempo parlamentario en el Senado, el presidente francés transmitió un mensaje de tranquilidad durante la cena de gala ofrecida por los Reyes en el Palacio Real, manifestando su total convicción en que el pacto saldrá adelante: «Lo alcanzaremos», aseveró el mandatario galo.

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