La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este miércoles en la sesión de control al Gobierno la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda y de articular medidas firmes para «luchar contra la especulación». Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, la titular de Vivienda ha arremetido contra la oposición del Partido Popular, a la que ha acusado directamente de «no estar al lado de la gente» ante la problemática habitacional.

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Las declaraciones de la ministra se producen en pleno debate parlamentario tras la aprobación de los Reales Decretos-ley de vivienda por parte del Consejo de Ministros y en la víspera de su convalidación en la Cámara Baja.

Enfrentamiento parlamentario con la oposición

Defensa del derecho a la vivienda: Rodríguez sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es proteger la función social de la vivienda e impedir dinámicas especulativas en el mercado inmobiliario.

Rodríguez sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es proteger la función social de la vivienda e impedir dinámicas especulativas en el mercado inmobiliario. Reproche al Partido Popular: En respuesta a una pregunta formulada por el diputado popular Eduardo Carazo, la ministra afeó la falta de apoyo de la principal fuerza de la oposición a las iniciativas del Gobierno, sentenciando que «con ustedes no podemos contar para nada en la defensa de ese derecho ni en la lucha contra la especulación».

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