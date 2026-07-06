La cadena pública modifica su programación vespertina para ofrecer una cobertura extendida del encuentro de octavos de final, suspendiendo también la emisión de ‘Malas lenguas’ y ‘Aquí la Tierra’.

La 1 de Televisión Española volverá a introducir modificaciones de calado en su parrilla de programación durante la jornada de este lunes 6 de julio. El motivo de esta reestructuración es la celebración del Mundial 2026, concretamente la retransmisión del esperado encuentro de octavos de final que enfrentará a las selecciones de Portugal y España. La trascendencia del choque deportivo ha llevado a la cadena pública a suspender buena parte de su oferta habitual de la tarde para priorizar el despliegue en torno al campeonato.

Esta decisión afecta de manera directa a los seguidores de las series diarias de la cadena nacional. Las producciones de ficción ‘Valle Salvaje’ y ‘La promesa’ no emitirán ningún capítulo nuevo en esta fecha, repitiendo la dinámica que ya se ha sucedido en anteriores jornadas desde el inicio de la cita mundialista. Junto a ellas, los espacios informativos y de entretenimiento ‘Malas lenguas’ y ‘Aquí la Tierra’ tampoco formarán parte de la parrilla vespertina, cediendo por completo sus franjas horarias habituales a la cobertura deportiva.

La nueva configuración de la tarde en la cadena pública

El desarrollo de la programación en La 1 mantendrá la normalidad en su primera mitad del día, comenzando la transición hacia los deportes con la emisión del ‘Telediario 1’ a las 14:55 horas. Inmediatamente después, la cadena ofrecerá el espacio ‘Teledeporte directo al Mundial’. A partir de ese momento se iniciará una estructura diferente a la de jornadas previas, ya que el canal conectará con el Tour de Francia 2026. La ronda ciclista gala, que comenzó su andadura este pasado sábado 4 de julio, ocupará la franja horaria comprendida entre las 15:50 y las 17:05 horas.

Una vez concluya el ciclismo, tomará el relevo el programa ‘Directo al grano’, cuya duración se extenderá desde las 17:05 hasta las 18:30 horas. A su finalización, dará comienzo ‘Camino a NY’, un formato encargado de desgranar la última hora del Mundial de fútbol. Este espacio ofrecerá un previo exhaustivo de más de dos horas de duración antes de que el balón empiece a rodar sobre el terreno de juego. La retransmisión en directo del partido entre las selecciones de Portugal y España arrancará formalmente a las 20:45 horas, quince minutos antes del pitido inicial fijado a las 21:00 horas.

Las series diarias regresan el martes a la parrilla

La contundente apuesta de RTVE por el seguimiento de la selección española en una de las eliminatorias más decisivas del torneo obliga a los espectadores a esperar para conocer la evolución de las tramas de sus ficciones predilectas. Aunque en una tarde ordinaria la cadena pública distribuiría de forma consecutiva las emisiones de ‘Valle Salvaje’, ‘La promesa’, ‘Malas lenguas’ y ‘Aquí la Tierra’, la previa institucional del partido absorberá esos bloques horarios.

Los seguidores de ambas producciones dramáticas recuperarán la normalidad en las emisiones el martes, día en el que está previsto que las series diarias retomen su horario de emisión habitual en La 1 para dar continuidad a sus respectivos relatos.