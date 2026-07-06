Andy Cartagena, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza protagonizan la única exhibición de rejoneo de la Feria del Toro, en una tarde con astados de El Capea y Carmen Lorenzo.

El arranque de las Fiestas de San Fermín vuelve a congregar la atención de los aficionados taurinos con el inicio de los festejos en la Plaza de Toros de Pamplona. En el marco de la tradicional Feria del Toro, la jornada de hoy, lunes 6 de julio, se presenta como una de las citas más señaladas del abono al albergar la única corrida de rejones programada en todo el ciclo festivo de este año. El espectáculo, que se celebra cada tarde de forma ininterrumpida hasta el próximo martes 14 de julio, contará hoy con un cartel compuesto por tres destacados nombres del panorama actual del toreo a caballo, quienes se medirán a las reses de una ganadería de contrastada trayectoria.

Horario y cartel completo para la corrida de rejones de hoy

La Plaza de Toros de Pamplona abrirá sus puertas a las 18:30 horas para albergar este festejo de rejoneo, consolidado como un evento clásico dentro del calendario de actividades de los Sanfermines. El cartel para esta tarde de lunes está integrado por los rejoneadores Andy Cartagena, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Los tres diestros lidiarán reses procedentes de la ganadería de El Capea y Carmen Lorenzo. Esta exhibición ecuestre supone la primera gran cita del abono taurino en la capital navarra tras la novillada celebrada el domingo 5 de julio, y dará paso a las sucesivas corridas a pie que completarán el programa hasta el final de las fiestas.

Figuras y ganaderías de la Feria del Toro 2026

La Comisión Taurina de la Casa Misericordia de Pamplona ha diseñado un ciclo que, fiel a la tradición, garantiza la presencia de un espectáculo taurino diario en el ruedo pamplonés. A lo largo de la feria, la ciudad espera recibir una afluencia masiva de visitantes atraídos tanto por los célebres encierros matinales por las calles del casco antiguo como por las citas vespertinas en la plaza.

Tras la corrida de rejones de hoy, los aficionados presenciarán el paso de destacados maestros del escalafón que harán gala de su destreza frente a los astados. Entre los diestros anunciados para las próximas jornadas sobresalen nombres de la talla de Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey o Fortes. Estas figuras se medirán a ganaderías de reconocido prestigio y diversidad de encastes, entre las que figuran los hierros de Álvaro Núñez, La Palmosilla, Fuente Ymbro o los legendarios toros de Miura, encargados habitualmente de cerrar el ciclo el 14 de julio.