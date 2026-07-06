La continuidad de la ola de calor marca la previsión meteorológica en la Península y los archipiélagos, en una jornada donde convivirán máximas extremas en los valles con chubascos tormentosos en el interior.

La estabilidad atmosférica y la persistencia de la ola de calor continuarán determinando las condiciones meteorológicas en la mayor parte de España durante este lunes 6 de julio de 2026. Según los datos oficiales ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada presentará una notable diversidad climática, caracterizada por el ascenso de los valores térmicos en el tercio este y en el Cantábrico oriental, en contraste con el desarrollo de tormentas y chubascos que afectarán a diversos puntos del centro y del norte peninsular.

Temperaturas extremas en los valles interiores y el litoral

El mapa térmico de este lunes refleja un incremento generalizado de las temperaturas. Las máximas experimentarán un aumento en el tercio este y en el área del Cantábrico oriental, una circunstancia que propiciará que los termómetros alcancen los 41 o 42 grados en varios valles e interiores regionales. Por su parte, los valores mínimos también registrarán una tendencia al alza en gran parte de la Península, situándose por encima de los 20 grados en los litorales del mar Mediterráneo y llegando a superar los 25 grados en los valles del interior. En lo que respecta al régimen de vientos, se prevé una intensidad moderada en las zonas costeras y un comportamiento variable en el interior del país.

El comportamiento del termómetro por comunidades autónomas muestra registros especialmente elevados en los siguientes puntos de la geografía nacional:

Andalucía: Los valores oscilarán entre una mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 42 grados.

Los valores oscilarán entre una mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 42 grados. Aragón: Las mínimas partirán de los 17 grados y las máximas llegarán a los 42 grados en el valle del Ebro, el Bajo Aragón de Teruel y el tercio sur de Huesca.

Las mínimas partirán de los 17 grados y las máximas llegarán a los 42 grados en el valle del Ebro, el Bajo Aragón de Teruel y el tercio sur de Huesca. La Rioja: Se prevé un escenario térmico con mínimas de 18 grados y máximas de hasta 42 grados.

Se prevé un escenario térmico con mínimas de 18 grados y máximas de hasta 42 grados. Castilla y León y Castilla-La Mancha: En ambas regiones las temperaturas máximas podrán situarse en los 41 grados, registrándose mínimas de 14 grados en la primera y de 15 grados en la segunda, donde el valle del Tajo superará la barrera de los 41 grados.

En ambas regiones las temperaturas máximas podrán situarse en los 41 grados, registrándose mínimas de 14 grados en la primera y de 15 grados en la segunda, donde el valle del Tajo superará la barrera de los 41 grados. Madrid y Cataluña: La Comunidad de Madrid registrará temperaturas entre los 22 y los 40 grados, mientras que en Cataluña las máximas ascenderán hasta los 41 grados en Lleida.

Chubascos y desarrollo de tormentas en el interior peninsular

De forma paralela a las altas temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología avisa del desarrollo de inestabilidad en diferentes zonas del interior de la Península. Se esperan tormentas en el centro peninsular, con una especial incidencia en la meseta sur y en el este de Extremadura. Esta actividad tormentosa también se reproducirá de forma ocasional en los sistemas Béticos, la cordillera Cantábrica y en la comunidad de Galicia.

En la Comunidad de Madrid se prevé un cielo despejado con intervalos de nubes y probabilidad de chubascos. En Andalucía predominarán los cielos poco nubosos, aunque con nubosidad diurna en las sierras y tormentas ocasionales en el norte y el este, que en algunos puntos podrían ser secas y llegar acompañadas de fuertes rachas de viento.

En la mitad norte, el pronóstico para Asturias apunta a una mañana poco nubosa que dará paso por la tarde al aumento de nubes bajas y brumas en el litoral occidental, con probabilidad de chubascos y tormentas en la Cordillera; los termómetros oscilarán entre los 17 y los 39 grados. En Castilla y León y Castilla-La Mancha se registrarán intervalos de nubes de evolución a partir del mediodía, abriéndose la posibilidad de chubascos ocasionales y tormentas en las zonas montañosas del sur y del este, así como en el extremo occidental.

Cielos despejados en el litoral mediterráneo y el norte de España

Una situación más estable se vivirá en el noreste y en el levante. En la Comunidad Valenciana imperarán los cielos despejados, con temperaturas mínimas fijadas en los 20 grados y máximas en claro ascenso que escalarán hasta los 39 grados en algunas áreas. Cataluña mantendrá un panorama despejado con nubosidad en el Pirineo por la tarde, registrando un ligero ascenso térmico generalizado, a excepción del cuadrante nordeste donde los valores podrían descender.

En el norte, el País Vasco registrará cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de evolución en el sur de Álava y un ascenso notable de las temperaturas. En Navarra se mantendrá una tónica similar de cielos despejados y temperaturas en aumento, situándose las mínimas en 14 grados y las máximas en 37 grados.

Estabilización en los archipiélagos y las ciudades autónomas

En el territorio insular, Baleares contará con cielos despejados y temperaturas con escasos cambios o en ligero ascenso, marcando máximas de 36 grados y mínimas de 19 grados, bajo vientos flojos de componente oeste y brisas en Mallorca y las Pitiusas. En el archipiélago de Canarias el tiempo será poco nuboso o despejado en líneas generales, con intervalos nubosos en el litoral norte a primeras y últimas horas del día y calima ligera en altura. Las temperaturas máximas irán en ascenso moderado, alcanzando los 37 grados en las zonas altas de Gran Canaria y los 34 grados en Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, con unas mínimas regionales de 18 grados y máximas de 34 grados.

Finalmente, las ciudades autónomas mantendrán condiciones estables. Ceuta registrará cielos poco nubosos con nubes bajas matinales, vientos flojos de levante y temperaturas estables comprendidas entre los 22 y los 28 grados. Por su parte, en Melilla se esperan cielos poco nubosos o despejados, vientos flojos de levante con intervalos moderados y un termómetro sin variaciones, fijado en 23 grados de mínima y 29 grados de máxima.