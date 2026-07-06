La ronda gala afronta este lunes 6 de julio su primera jornada de alta montaña con un trayecto de 195,9 kilómetros que arranca en la provincia de Barcelona y culmina en Los Pirineos Orientales, marcando el abandono de territorio español.

El Tour de Francia 2026 despide su andadura por territorio español tras completar tres jornadas consecutivas en Cataluña. La 113ª edición de la carrera ciclista más importante del mundo se adentra este lunes 6 de julio en suelo francés, abriendo un exigente periplo de 3.320,7 kilómetros totales que concluirá en París. La presente edición mantiene abiertos todos los escenarios en la lucha por el liderato entre los principales favoritos, Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, dentro de un diseño de carrera que se distribuye en cuatro jornadas onduladas, siete llanas, ocho de montaña y dos pruebas contrarreloj, de las cuales una se disputará en la modalidad por equipos y la otra de forma individual.

Horario y cronograma de la tercera etapa

La tercera etapa de la ronda gala se celebra hoy, lunes 6 de julio, uniendo la localidad barcelonesa de Granollers con la estación francesa de Les Angles. La organización ha fijado la salida neutralizada de los corredores a las 12:10 horas (una hora menos en las Islas Canarias). El pelotón afrontará un largo recorrido por carretera y, según las estimaciones y los horarios oficiales previstos por la dirección de la carrera, se espera que los ciclistas comiencen a cruzar la línea de meta en Les Angles en torno a las 16:54 horas (horario peninsular).

Recorrido y puertos de montaña entre España y Francia

El trayecto de la jornada de hoy consta de un total de 195,9 kilómetros y representa el primer contacto de los ciclistas con la alta montaña en esta edición, al ser la primera de las ocho pruebas montañosas programadas en el calendario oficial de la Grande Boucle. El itinerario transcurre inicialmente por Cataluña, donde el pelotón atravesará puntos de paso reconocidos como Centelles, Ripoll o Puigcerdá antes de cruzar de forma definitiva la frontera con Francia.

Una vez superado el límite fronterizo, la carrera se adentrará en el sector de Los Pirineos Orientales. El perfil de la etapa destaca por su exigencia técnica e incluye cuatro dificultades montañosas principales:

Cota de Saint Feliu de Codines: Una subida inicial que cuenta con una longitud de 7,6 kilómetros y una pendiente media del 4,5%.

Una subida inicial que cuenta con una longitud de 7,6 kilómetros y una pendiente media del 4,5%. Col de Toses: Un ascenso intermedio con una extensión de 9,3 kilómetros a una exigencia media del 6,5%.

Un ascenso intermedio con una extensión de 9,3 kilómetros a una exigencia media del 6,5%. Col du Calvaire: Un puerto prolongado de 11,4 kilómetros de distancia con una inclinación media del 4,1%.

Un puerto prolongado de 11,4 kilómetros de distancia con una inclinación media del 4,1%. Les Angles: La rampa final que conduce a la meta, con una distancia de 1,7 kilómetros a un desnivel medio del 6,5%.

Dónde ver la señal de televisión en directo y ‘streaming’

La cobertura mediática para seguir el desarrollo de la etapa del Tour de Francia se encuentra diversificada a través de diferentes plataformas de comunicación en España. Eurosport dispone de los derechos televisivos en exclusividad para efectuar la retransmisión íntegra de cada una de las jornadas de la competición. Los aficionados al ciclismo podrán seguir la señal televisiva en vivo por medio de los distintos operadores que incorporan dicho canal en su oferta de contenidos.

Por su parte, la corporación pública RTVE ofrecerá el desenlace y los últimos kilómetros de la jornada a través de su canal temático Teledeporte. De forma complementaria, el seguimiento de la carrera en directo y de manera online estará disponible a través de dispositivos móviles, tabletas y ordenadores mediante las aplicaciones oficiales y los portales web de streaming de ambos operadores televisivos.