La selección española se mide al combinado luso en el estadio de Dallas en un trascendental duelo de octavos de final que se podrá seguir de forma gratuita a través de La 1 y RTVE Play.

La selección española de fútbol afronta este lunes 6 de julio una de las citas más determinantes de su trayectoria reciente en los torneos internacionales. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se mide a Portugal en la eliminatoria de octavos de final del Mundial 2026, un encuentro que dará comienzo a las 21:00 horas (hora peninsular) en el estadio de Dallas, en Estados Unidos. Este choque ibérico pone frente a frente a dos selecciones vecinas que figuran como firmes candidatas a alzarse con el título mundialista, en un duelo de alta rivalidad que se podrá seguir en directo y de forma gratuita en televisión y plataformas digitales.

Las claves de España: un once asentado y el impacto de los laterales

El conjunto español llega a este compromiso tras disipar las dudas y recuperar sus mejores sensaciones en el partido precedente ante Austria, donde firmó un solvente triunfo por 3-0 en Los Ángeles gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro. Esta victoria evocó el histórico triunfo ante Suiza por idéntico marcador en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos 1994, rompiendo además una racha de 16 años sin ganar un cruce directo en los 90 minutos reglamentarios de una cita mundialista, registro que se mantenía desde la conquista del campeonato en Sudáfrica 2010.

Todo indica que el seleccionador Luis de la Fuente mantendrá el once tipo que ya empleó frente a la escuadra austríaca y en el partido ante Arabia Saudí. La alineación titular de España estará compuesta por Unai Simón bajo los palos; una línea defensiva integrada por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; un centro del campo con Rodri, Pedri y Dani Olmo; y una parcela ofensiva liderada por Lamine Yamal —quien progresa hacia su máximo nivel—, Álex Baena y el propio Mikel Oyarzabal.

La propuesta futbolística de España en este torneo se está sustentando de forma notable en el rendimiento de sus laterales. Marc Cucurella ha exhibido una gran compenetración con Oyarzabal tras firmar las asistencias de sus goles, mientras que Pedro Porro se ha consolidado en la banda derecha junto a Lamine Yamal, sumando además efectividad de cara a la portería rival.

Portugal: el debate sobre Cristiano Ronaldo y el balance de Roberto Martínez

Por su parte, la selección de Portugal afronta la eliminatoria tras acceder a los octavos de final como segunda del Grupo F, por detrás de Colombia. El equipo luso completó la fase inicial del Mundial de forma discreta, sumando un empate frente a la República Democrática del Congo (1-1), una victoria holgada ante Uzbekistán (5-0) y una igualada sin goles contra el combinado colombiano (0-0). Este rendimiento generó ciertas dudas en torno al juego colectivo y a la figura de su principal referente, Cristiano Ronaldo, quien se encuentra ante su última oportunidad para conquistar el Mundial.

El debate sobre la titularidad y el rol del histórico delantero se mantiene activo en el país vecino, especialmente tras el último encuentro ante Croacia disputado en Toronto (Canadá). En dicho choque, Portugal consiguió el pase definitivo en un desenlace aditivo en el que el futbolista de Madeira fue sustituido en el minuto 81, después de haber anotado de penalti el tanto del empate provisional. Sin el atacante en el césped, Gonçalo Ramos marcó el gol definitivo en el minuto 94 (2-1), en un tramo final donde se anuló por un polémico fuera de juego un tanto de Croacia en el minuto 13 de descuento. Para este cruce, el cuadro luso necesita recuperar la mejor versión de sus centrocampistas Joao Neves y Vitinha, piezas clave en el PSG francés pero que aún no han impuesto su estilo en el torneo.

En el banquillo portugués se sitúa el técnico español Roberto Martínez, quien presenta un balance de 30 victorias, 9 empates y 5 derrotas en sus primeros 44 partidos. Con un 68 % de triunfos, Martínez ostenta el mejor promedio goleador y de victorias en la historia de la selección de Portugal.

Historial de enfrentamientos y precedentes entre ambas selecciones

La rivalidad futbolística entre España y Portugal es una de las más estrechas del panorama internacional, con un balance histórico de 41 partidos que se saldan con 18 victorias españolas, 7 triunfos portugueses y 16 empates. La igualdad ha marcado los últimos siete precedentes entre ambos contendientes, registrándose cinco empates, dos de los cuales se dirimieron en la tanda de penaltis con suerte dispar.

El antecedente más cercano tuvo lugar hace un año en la final de la Liga de Naciones, donde Portugal se llevó el título desde el punto fatídico. En el recuerdo de la selección española figuran las semifinales de la Eurocopa 2012, en las que el bloque dirigido por Vicente del Bosque se impuso por 2-4 en los penaltis, y los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, cita en la que España venció por 1-0 con un gol de David Villa en su camino hacia la consecución de la estrella.

Horario y dónde ver hoy el Portugal – España en televisión y ‘streaming’

El encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 entre Portugal y España se disputa hoy lunes 6 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular). Los aficionados podrán ver el partido en directo y de forma gratuita en televisión a través de La 1 de RTVE. Asimismo, la retransmisión estará disponible en formato ‘streaming’ en la plataforma digital RTVE Play, que ofrecerá además la opción de escuchar la narración en catalán. El despliegue de la corporación pública se completará con el seguimiento en directo por radio en RNE y el minuto a minuto en la web RTVE.es. Para acceder a la totalidad de los contenidos e interactuar en los espacios lúdicos de la plataforma es necesario realizar un registro previo.