La Pista Central del torneo londinense acoge los duelos de Alexander Zverev ante Jiri Lehecka y de Grigor Dimitrov frente al local Arthur Fery en el cierre de la ronda de octavos.

El torneo de Wimbledon 2026 encara una jornada decisiva este lunes 6 de julio con la resolución definitiva de los octavos de final. El tercer Grand Slam de la temporada define los cruces de los cuartos de final con un programa de partidos repartido entre sus principales escenarios, donde la Pista Central volverá a concentrar la atención del cuadro masculino y femenino con la presencia de cabezas de serie y las principales raquetas del circuito internacional.

Los partidos de la Pista Central: Zverev busca los cuartos de final

La actividad en la Pista Central de Wimbledon arrancará a las 13:30 hora local (14:30 horas en España) con el enfrentamiento del cuadro femenino entre la italiana Jasmine Paolini y la filipina Alexandra Eala. Al término de este primer encuentro llegará el turno para el tenis británico de la mano de Arthur Fery, quien se estrenará en la pista más emblemática del certamen frente al búlgaro Grigor Dimitrov.

El cierre de la jornada en el estadio principal correrá a cargo de Alexander Zverev y Jiri Lehecka, en uno de los compromisos más destacados del día. El tenista alemán persigue el objetivo de sellar, por primera vez en su trayectoria profesional, el billete hacia los cuartos de final en las instalaciones de Londres. Para ello deberá batir a un oponente caracterizado por su peligrosidad sobre la superficie de hierba. La previsión de la organización es que este choque dé comienzo alrededor de las 18:00 horas en España, si bien el horario definitivo quedará supeditado a la duración que tengan los dos partidos programados con anterioridad en la misma pista.

El orden de juego en la Pista 1 y la Pista 3

Por su parte, la Pista 1 iniciará su actividad competitiva ligeramente antes, a las 13:00 hora local (14:00 horas en España). El orden de juego se abrirá con el partido entre el australiano Alex de Miñaur y el italiano Flavio Cobolli. Posteriormente, la competición continuará con el emparejamiento femenino que medirá a Linda Noskova con Madison Keys. La jornada en este segundo escenario concluirá con el partido masculino entre Taylor Fritz y Alexander Bublik.

En lo que respecta a la tercera pista en importancia del club londinense, la organización ha reservado la totalidad de sus turnos de juego para el cuadro de la WTA. La jornada comenzará con el duelo que enfrenta a Ashlyn Krueger con Marta Kostyuk, mientras que el segundo turno de la tarde medirá a Marie Bouzkova contra Elise Mertens.