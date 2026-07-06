La Agencia Estatal de Meteorología pronostica una evolución de cielos nubosos a despejados durante la jornada, con vientos de componente este y un escenario térmico similar para los próximos días.

La previsión meteorológica para este lunes 6 de julio en Ceuta viene marcada por una transición en el estado de los cielos y una notable estabilidad en los termómetros, según los datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La ciudad autónoma registrará una evolución atmosférica que disipará la nubosidad inicial de las primeras horas del día, dando paso a una jornada soleada en la que no se contemplan precipitaciones, acompañada de vientos flojos de componente marítima.

Evolución del estado del cielo y temperaturas para la jornada de hoy

Las condiciones atmosféricas en la ciudad de Ceuta reflejarán variaciones a lo largo de las próximas horas. De acuerdo con el pronóstico emitido por la AEMET, el lunes se ha iniciado con cielos nubosos desde la madrugada hasta las 06:00 horas. A partir de la primera mitad de la mañana, el panorama meteorológico evolucionará de manera progresiva hacia una menor presencia de nubes, para finalizar la jornada en un escenario completamente despejado.

En lo que respecta a los valores térmicos, el mercurio no experimentará variaciones significativas en comparación con los registros de la jornada precedente. La temperatura máxima prevista para hoy se situará en los 28 grados, un valor que se alcanzará en torno a las 20:00 horas. Por su parte, las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de los 22 grados. En cuanto al confort térmico de los ciudadanos, la sensación térmica máxima se estima en los 26 grados, mientras que la mínima se situará en los 21 grados. El régimen de vientos estará caracterizado por la presencia de ligeras brisas procedentes de dirección este.

Previsión meteorológica para el martes y el miércoles en la ciudad autónoma

La estabilidad atmosférica se mantendrá de cara a las jornadas inmediatamente posteriores de la semana. Para mañana martes, la Agencia Estatal de Meteorología avanza un escenario con pocas nubes desde la madrugada hasta la franja del mediodía. A partir de las 12:00 horas, se espera que la nubosidad disminuya aún más en todo el término municipal. Los termómetros en Ceuta mantendrán valores muy próximos a los de hoy, con una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 21 grados, fijándose la sensación térmica máxima en los 27 grados. El viento continuará soplando muy flojo con dirección este.

De cara al próximo miércoles, los expertos de la AEMET descartan por completo la aparición de lluvias en la zona. Durante todo el día se albergará un panorama caracterizado por la escasez de nubes. En el apartado de las temperaturas, la máxima permanecerá estable en torno a los 26 grados, al tiempo que las mínimas se mantendrán sin demasiados cambios respecto a las jornadas anteriores. El viento persistirá en forma de ligeras brisas de dirección este.

Situación meteorológica en otros municipios de la región

La tónica de estabilidad y cielos despejados no será exclusiva de la ciudad autónoma, sino que se extenderá a otras localidades cercanas del litoral andaluz durante este lunes. En el municipio de Estepona se vivirá una jornada dominada por cielos completamente despejados, una condición que se mantendrá sin cambios apreciables durante el transcurso del día; en esta zona, el mercurio oscilará entre los 23 grados de mínima y los 32 grados de máxima.

De igual modo, en Benalmádena se registrarán cielos despejados que no acusarán variaciones a lo largo de todo el lunes. En esta localidad costera, la temperatura mínima se fijará en los 23 grados, mientras que los valores máximos alcanzarán los 31 grados en las horas centrales del día.