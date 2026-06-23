Portugal y Croacia se encuentran entre las selecciones favoritas obligadas a ganar en una jornada en la que concluye la segunda cita de la fase de grupos para los sectores K y L

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa su desarrollo competitivo en la jornada de hoy, martes 23 de junio, fecha en la que concluirá de forma definitiva la segunda jornada de esta primera ronda del torneo. Los encuentros de este día adquieren una relevancia notable para el devenir del campeonato, ya que medirán a las selecciones encuadradas en los grupos K y L, con varios combinados teóricamente favoritos que se encuentran necesitados de la victoria para mantener intactas sus aspiraciones, como es el caso de Croacia o Portugal.

El calendario oficial de partidos de la Copa del Mundo para este martes arrancará formalmente a las 19:00 horas (horario peninsular español) con el enfrentamiento entre las selecciones de Portugal y Uzbekistán, correspondiente al Grupo K. Posteriormente, la atención se desplazará al Grupo L con el duelo que protagonizarán Inglaterra y Ghana a partir de las 22:00 horas, en lo que constituye el partido estelar de la franja nocturna en el territorio nacional.

La actividad de la cita mundialista se prolongará durante la madrugada en España con los dos últimos compromisos fijados para la fecha. A las 01:00 horas, la selección de Panamá se medirá a la de Croacia, en un encuentro donde el conjunto croata precisa sumar los tres puntos tras las urgencias deportivas nacidas en el inicio de la competición. Finalmente, la jornada del torneo cerrará de manera definitiva a las 04:00 horas con el partido que disputarán las selecciones de Colombia y la República Democrática del Congo.

Para los aficionados que deseen seguir el torneo desde España, las opciones de retransmisión televisiva se encuentran diversificadas. El encuentro entre Inglaterra y Ghana de las 22:00 horas se podrá ver en directo y de forma abierta a través de La 1 de TVE, además de estar disponible en la señal de la plataforma DAZN Mundial. Por su parte, el resto de los compromisos del día —el Portugal contra Uzbekistán, el Panamá frente a Croacia y el Colombia ante la República Democrática del Congo— se emitirán de forma exclusiva en el país a través del canal DAZN Mundial.

Resultados y goleadores de la jornada del lunes 22 de junio

La jornada de este martes viene precedida por los encuentros disputados el lunes 22 de junio, que dejaron definidos los marcadores y los goleadores en sus respectivos grupos antes del cierre de esta segunda fecha de la primera fase: