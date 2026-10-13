El pontífice, de 71 años, afronta su primer problema de salud relevante en 17 meses de pontificado. La intervención será mínimamente invasiva y obligará a cancelar su agenda pública durante al menos una semana.

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ROMA. — El papa León XIV ha ingresado este martes en el hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica en la que se le extirpará una pequeña lesión localizada en uno de sus pulmones. La operación, según ha confirmado el Vaticano a través de un comunicado oficial, está programada para la tarde de este mismo martes.

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A su llegada al centro médico, situado a unos nueve kilómetros al norte de la Santa Sede, el pontífice fue recibido por el director médico del Policlínico, Andrea Cambieri. Este procedimiento representa el primer contratiempo de salud significativo de León XIV desde su elección en mayo de 2025.

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Detección precoz y diagnóstico

Fue el propio León XIV quien dio a conocer la noticia durante la jornada del domingo, explicando que la anomalía —un pequeño nódulo pulmonar— se descubrió de forma temprana durante un chequeo rutinario reciente y que la masa se encuentra «bien delimitada».

Especialistas médicos señalan que un nódulo pulmonar es una lesión de pequeño tamaño que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, resulta ser benigna. De acuerdo con datos de la Sociedad Torácica Estadounidense, menos del 5% de este tipo de lesiones terminan siendo cancerosas.

Respecto al procedimiento, el doctor Federico Venuto, jefe de cirugía torácica del hospital Policlínico Umberto I de Roma, ha indicado que este tipo de intervenciones suelen llevarse a cabo mediante técnicas mínimamente invasivas —como la toracoscopia, que utiliza una fina cámara tubular— y cuentan con una tasa de complicaciones extremadamente baja.

Una semana de convalecencia y agenda en pausa

La Santa Sede ha informado de que el periodo de recuperación estimado será de aproximadamente una semana. Por este motivo:

Cancelación temporal: Todos los compromisos y actos públicos del Papa quedan suspendidos hasta el próximo 20 de octubre .

Todos los compromisos y actos públicos del Papa quedan suspendidos hasta el próximo . Viaje a Latinoamérica en pie: A pesar del paréntesis quirúrgico, el pontífice ha ratificado su intención de mantener su intensa gira internacional programada del 6 al 17 de noviembre, en la que visitará Uruguay, Argentina y Perú.

Con 71 años, una vida activa que incluye la práctica de deportes como el tenis y sin antecedentes conocidos de tabaquismo o dolencias previas, León XIV afronta esta intervención con un pronóstico favorable y tras mostrar un tono firme y enérgico en sus apariciones de las últimas horas.