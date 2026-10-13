El secretario de Estado de EE. UU. recuerda el apoyo histórico español a la Revolución Americana mientras exige a Madrid asumir mayor compromiso militar en la OTAN y frenar la migración masiva.

WASHINGTON / MADRID — Con motivo de la celebración del 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha transmitido una felicitación oficial a España y a sus ciudadanos en nombre del Gobierno estadounidense. Sin embargo, junto a la cortesía diplomática habitual, la declaración institucional ha incluido un mensaje exigente en clave geopolítica, instando al Ejecutivo español a incrementar de manera sustancial su inversión en capacidades de defensa y a blindar sus fronteras frente a los flujos migratorios.

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El comunicado, difundido por la Embajada de Estados Unidos en Madrid, arranca destacando los estrechos lazos históricos entre ambas naciones en el marco del 250º aniversario de la independencia estadounidense, poniendo en valor la ayuda prestada por España durante la Revolución Americana y ensalzando los compartidos valores culturales y económicos.

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Exigencia militar en la OTAN y control de la migración

Pese al tono cordial de la conmemoración, el jefe de la diplomacia norteamericana pasó rápidamente a fijar las prioridades de la Administración estadounidense. Rubio pidió explícitamente a Madrid un aumento en las capacidades de defensa necesarias para «fortalecer la seguridad europea», en consonancia con las presiones de Washington para que los aliados europeos de la OTAN asuman un mayor peso financiero en el presupuesto colectivo de seguridad.

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Asimismo, el secretario de Estado hizo especial hincapié en la necesidad de aplicar medidas contundentes para garantizar «unas fronteras robustas y seguras» frente a la «migración masiva», en una jornada en la que el debate migratorio marcaba de lleno la actualidad política nacional.

Un guiño estratégico en el horizonte diplomático

El mensaje de Marco Rubio concluye transmitiendo sus mejores deseos de prosperidad al pueblo español para los próximos meses, dejando ver la firmeza de Washington en sus exigencias bilaterales sin renunciar al marco general de la alianza estratégica transatlántica.