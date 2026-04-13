En pleno vuelo hacia Argelia, punto de partida de su tercer viaje internacional, el papa León XIV compartió sus impresiones sobre su reciente estancia en España. El pontífice estadounidense se mostró visiblemente entusiasmado y agradecido por la acogida recibida.

Un balance positivo y cargado de afecto

«Estoy muy contento de mi visita», afirmó el Papa al ser consultado sobre su paso por territorio español. «Tengo grandes recuerdos del tiempo que he estado en España: la fe, la alegría y, sobre todo, la hospitalidad de los españoles».

Durante la charla con los periodistas, León XIV aprovechó para lanzar un mensaje directo a la ciudadanía, instándoles a que «sean signos de esperanza» en el contexto actual.

Uno de los puntos álgidos de su agenda fue la visita a la Ciudad Condal. El pontífice no escatimó en elogios hacia el templo de Gaudí:

«Participar en la celebración en la Sagrada Familia de Barcelona ha sido especial; es realmente una joya cultural y religiosa para todos».

Detalles de una visita histórica

Esta gira, que tuvo lugar del 6 al 12 de junio de 2026, ha marcado un hito en las relaciones entre el Vaticano y España, siendo la primera visita de un Papa al país en quince años (la última fue la de Benedicto XVI en 2011).

Itinerario y momentos clave El viaje papal recorrió varios puntos estratégicos de la geografía española:

Madrid (6-9 de junio): El epicentro fue el encuentro multitudinario con jóvenes en la Plaza de Cibeles .

El epicentro fue el encuentro multitudinario con jóvenes en la . Barcelona (9-11 de junio): Estancia marcada por la espiritualidad y la arquitectura de la Sagrada Familia.

Estancia marcada por la espiritualidad y la arquitectura de la Sagrada Familia. Islas Canarias (11-12 de junio): El Papa visitó Las Palmas de Gran Canaria y finalizó su periplo en Santa Cruz de Tenerife.

«Alzad la mirada»: Un lema de esperanza Bajo el lema oficial “Alzad la mirada” —basado en el evangelio de San Juan—, el Vaticano definió esta visita como una llamada a la contemplación y a la unidad.

La agenda concluyó con dos grandes hitos litúrgicos: la misa del Corpus Christi el 7 de junio y una emotiva eucaristía de despedida el 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife, antes de que el Santo Padre partiera hacia su nuevo destino en el continente africano.