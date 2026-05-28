El Ejecutivo autonómico de las Islas Baleares ha plantado cara a los estereotipos que dañan la imagen de su principal destino turístico. El Govern ha exigido formalmente a Aena la retirada inmediata de un cartel publicitario de grandes dimensiones instalado en el aeropuerto de Palma (Son Sant Joan), al considerar que vincula directamente a Mallorca con el turismo de borrachera y descontrol.

El anuncio en cuestión muestra un lema escrito en alemán: “Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen” («Lo que pasa en Mallorca, se queda en Mallorca»), una clara alusión al famoso mito de Las Vegas adaptado al turismo de excesos germánico.

Indignación institucional ante un mensaje «inaceptable»

El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ha enviado este jueves una carta oficial al presidente de Aena, Maurici Lucena, con copia a la dirección del aeropuerto palmesano. En la misiva, Bauzà traslada la “profunda indignación y preocupación” del Govern balear ante unos mensajes que califica de “absolutamente inaceptables”.

Para el Ejecutivo, resulta inadmisible que la principal puerta de entrada a las islas proyecte una imagen tan nociva:

“Mallorca no puede ni debe promocionarse como un destino asociado al descontrol o al exceso”, ha defendido contundentemente el conseller.

Un golpe al modelo de turismo de calidad

La presencia de este cartel ha sentado como un jarro de agua fría en las instituciones públicas, especialmente tras los esfuerzos realizados en los últimos años para transformar el modelo turístico de las islas.

Bauzà ha recordado que el sector privado, la ciudadanía y las administraciones llevan tiempo trabajando de la mano para erradicar los comportamientos incívicos a través de:

Regulaciones específicas y decretos contra los excesos.

Campañas de concienciación en los países de origen.

Refuerzo de las inspecciones y mayor coordinación policial.

Por este motivo, el conseller ve “especialmente incomprensible” que un espacio gestionado por una entidad pública como Aena permita una campaña publicitaria que banaliza, precisamente, los problemas que la isla intenta corregir. Finalmente, ha apelado a la “corresponsabilidad institucional” del gestor aeroportuario para proteger la convivencia y el prestigio internacional de Mallorca.