VOX ha conseguido que el Parlamento Europeo apruebe el envío de una misión oficial a Ceuta. Según @Vox_Ceuta, el objetivo es investigar lo ocurrido en la ciudad y la vulnerabilidad de la frontera sur de Europa.

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El 28 de septiembre se llevará a cabo un debate preliminar para abordar los detalles de esta misión, impulsada por el equipo de VOX Europa.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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