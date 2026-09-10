La presidenta de MDyC Ceuta, Fátima Hossain, ofreció su evaluación sobre la desclasificación de informes del CNI durante una entrevista en el programa #Conecta2 de Radiotelevisión Ceuta.

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Hossain participó en la discusión mediática para expresar la posición de su partido y sus opiniones sobre el tema, subrayando su relevancia para Ceuta y el impacto que podría tener en la región.

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