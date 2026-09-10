El Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso, según @VOX_Congreso, exige medidas contundentes para afrontar lo que describen como una «guerra híbrida» por parte de Marruecos.

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Alberto Asarta, portavoz de VOX, afirma que Marruecos ha estado poniendo a prueba la voluntad de España desde 1956 y pide el despliegue y refuerzo permanente de las Fuerzas Armadas.

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